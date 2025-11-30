"Важные дни, и многое может измениться": Зеленский сделал анонс после беседы с Рютте

"Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции", - написал он по итогам разговора.

Также Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он отметил, что Украина координирует усилия с ЕС, среди прочего предметом обсуждения была ситуация в дипломатии.

"Обсудили ситуацию в дипломатии, и имеем общий взгляд на ключевые вопросы. Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике", - написал президент.