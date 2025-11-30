RU

"Важные дни, и многое может измениться": Зеленский сделал анонс после беседы с Рютте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, после которого анонсировал "важные дни" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции", - написал он по итогам разговора.

Также Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он отметил, что Украина координирует усилия с ЕС, среди прочего предметом обсуждения была ситуация в дипломатии.

"Обсудили ситуацию в дипломатии, и имеем общий взгляд на ключевые вопросы. Также важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике", - написал президент.

 

Отметим, что 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. В нее входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

30 ноября переговоры в Майами стартовали, сейчас они продолжаются. Известно, что США хотят решить за один день с Украиной все споры по двум ключевым пунктам мирного плана - вопрос территорий и гарантии безопасности.

Отмечается, что перед началом встречи с украинскими представителями государственный секретарь США Марко Рубио назвал цель мирного плана. Он отметил, что речь идет не только об окончании войны, но и о сохранении суверенитета Украины и ее процветания.

