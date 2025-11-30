UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Важливі дні, і багато може змінитися": Зеленський зробив анонс після розмови з Рютте

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, після якої анонсував "важливі дні" для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

"Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції", - написав він за підсумками розмови.

Також Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна координує зусилля з ЄС, серед іншого предметом обговорення була ситуація в дипломатії.

"Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці", - написав президент.

Зазначимо, що 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. До неї входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

30 листопада переговори в Маямі стартували, зараз вони тривають. Відомо, що США хочуть вирішити за один день з Україною усі суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - питання територій та гарантії безпеки.

Зазначається, що перед початком зустрічі з українськими представниками державний секретар США Марко Рубіо назвав мету мирного плану. Він наголосив, що йдеться не лише про закінчення війни, а й про збереження суверенітету України і її процвітання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМарк РюттеМирні переговориУрсула фон дер Ляйєнмирний план США