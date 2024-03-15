Важная составляющая. Эксперт объяснил, смогут ли дроны и РЭБ определять ситуацию на фронте

По его убеждению, хотя ударные беспилотники полноценно не заменят артиллерию, но частично могут заполнить ее нишу.

"И здесь есть важный момент: из-за кругового отклонения ориентировочно для того, чтобы гарантированно поразить цель, нужно сделать 5 выстрелов из пушки. С БПЛА ситуация лучше, поскольку по статистике из двух один точно попадет куда надо", - объясняет Гетьман.

С другой стороны, добавляет он, если гговорить об FPV, то дроны не залетают на расстояние, на которую бьют РСЗО и дальнобойные пушки.

Так эксперт в разговоре с изданием прокомментировал недавние заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что беспилотники становятся основным ударным оружием Сухопутных войск, и "противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план".

Как отметил Гетьман, главком имел в виду, что нужно сосредоточиться на производстве дронов в достаточном количестве, а также средств РЭБ, чтобы не разрешить активно работать враждебным БПЛА.

"Это не означает, что только они будут определять ход боевых действий. Главком обратил внимание, насколько это важная составляющая. Скорее всего, следующие войны уже будут преимущественно войнами дронов. И мы, и западные партнеры увидели их важную роль. Не только тех, которые летают, но и тех, которые сами плавают и ездят", - сказал эксперт для РБК-Украина.

Концепция подготовки к будущим войнам пересмотрят, однако пехоту, самолеты, артиллерию и ракеты все равно заменить будет сложно, констатирует он.

Что именно сказал Сырский

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говоря о ситуации на передовой, высказался отдельно о характере боевых действий. Генерал-полковник отметил, что сейчас они ведутся с массовым применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. По его словам, БПЛА становятся основным ударным оружием сухопутных войск.

Он заявил, что в таких условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭС, роль и значение которых постоянно растет.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", - отметил главком.

Производство дронов в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".

Также он отмечал, что Украина добивается успехов в производстве других ударных беспилотников.

Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.