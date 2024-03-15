Важлива складова. Експерт пояснив, чи зможуть дрони та РЕБ визначати ситуацію на фронті

На його переконання, хоча ударні безпілотники повноцінно не замінять артилерію, але можуть частково заповнити її нішу.

"І тут є важливий момент: через кругове відхилення орієнтовно для того, щоб гарантовано вразити ціль, потрібно зробити 5 пострілів з гармати. З БПЛА ситуація краща, оскільки за статистикою із двох один точно влучить куди треба", - пояснює Гетьман.

З іншого боку, додає він, якщо казати про FPV, то дрони не залітають на відстань, на яку б'ють РСЗВ та далекобійні гармати.

Так експерт у розмові з виданням прокоментував нещодавні заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що безпілотники стають основною ударною зброєю Сухопутних військ, і "протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план".

Як зазначив Гетьман, головком мав на увазі, що треба зосередитися на виробництві дронів у достатній кількості, а також засобів РЕБ, щоб не дозволити активно працювати ворожим БПЛА.

"Це не означає, що тільки вони визначатимуть хід бойових дій. Головком звернув увагу, наскільки це важлива складова. Швидше за все, наступні війни вже будуть переважно війнами дронів, і ми, і західні партнери побачили їхню важливу роль. Не лише тих, що літають, але й тих, які самі плавають та їздять", - сказав експерт для РБК-Україна.

Концепцію підготовки до майбутніх війн переглянуть, проте піхоту, літаки, артилерію та ракети все одно замінити буде складно, констатує він.

Що саме сказав Сирський

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, окреслюючи ситуацію на передовій, висловився окремо про характер бойових дій. Генерал-полковник зазначив, що зараз вони ведуться з масовим застосуванням дронів усіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За його словами, БПЛА стають основною ударною зброєю сухопутних військ.

Він заявив, що у таких умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити лише сучасні та потужні засоби РЕБ, роль і значення яких постійно зростає.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе домогтися відриву від противника у цьому змаганні, матиме шанс на перемогу", - зазначив головком.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський пообіцяв "здивувати" РФ дронами та системами РЕБ, які виробляють у нашій країні.

При цьому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна наздогнала Росію у кількості вироблених дронів, які є аналогами "Шахедів".

Також він зазначав, що Україна робить успіхи у виробництві інших ударних безпілотників.

Додамо, раніше у березні заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила проте, що цього року позначки виробництва українських безпілотників можуть досягти двох мільйонів.