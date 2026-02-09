Украинцам в Литве станет проще сдать водительский экзамен: что меняется

С сегодняшнего дня, 9 февраля, в литовском государственном предприятии Regitra теоретический экзамен на получение водительского удостоверения можно сдать на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По словам представителя МВД Литвы Владислава Кондратовича, ведомство получило многочисленные просьбы от граждан Украины. Он обратил внимание на то, что многие украинцы приехали в страну из-за полномасштабного военного вторжения РФ, и этим людям важно получать доступ к государственным услугам на родном языке.

"Мы не могли остаться равнодушными. Таким образом мы выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами, которым предоставили статус временной защиты в Литве", - отметил чиновник.

Ранее такая услуга была доступна только на пяти иностранных языках. В январе 2026 года в Литве провели более 10,8 тысячи экзаменов. Среди них на литовском языке сдавали экзамен 9 926 человек, на английском - 815, на польском - 68, на испанском - 8 и французском - 6.

В Литве желающие сдать теоретический экзамен по вождению могут зарегистрироваться онлайн.