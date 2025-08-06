Где за границей обменивают украинские права на иностранные без экзаменов: список стран

Граждане Украины, которые выехали за границу, имеют возможность обменять украинское водительское удостоверение на иностранное - без сдачи теоретических и практических экзаменов. Соответствующие международные договоры уже действуют с рядом стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

В каких странах мира можно обменять права без экзаменов

Гражданам рассказали, что возможность обмена украинского водительского удостоверения на иностранное - без сдачи теоретических и практических экзаменов - обеспечена международными договорами о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений (которые уже вступили в силу).

Отмечается, что такие международные соглашения уже действуют с пятью странами мира:

с Испанией - с 2010 года;

с Италией - с 2016 года;

с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) - с 2021 года;

с Турцией - с 2023 года;

с Литвой - с 2023 года.

Это означает, что граждане Украины, которые переехали на временное или постоянное проживание в эти страны, могут:

обратиться в местные компетентные органы;

обменять свое украинское водительское удостоверение на соответствующий документ иностранного государства (без сдачи теоретических и практических экзаменов).

Уточняется, что перечень категорий водительских удостоверений, которые подлежат обмену, определен в каждом конкретном международном договоре.

В ГСЦ МВД сообщили также, что с 20 мая 2021 года в соответствии с документом "The Driving Licences Order 2021" в Великобритании осуществляется односторонний обмен украинских водительских удостоверений на британские - для категории B.

Также рассматривается возможность расширения обмена и для категории C.

Простой обмен украинского водительского удостоверения "работает" в некоторых странах мира (иллюстрация: hsc.gov.ua)

С какими странами ГСЦ МВД расширяет сотрудничество

Украинцам сообщили также, что Главный сервисный центр МВД продолжает активную работу:

в сфере евроинтеграции;

по расширению сотрудничества с зарубежными странами в вопросе взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Сейчас распоряжением Кабинета министров Украины от 29 апреля 2025 №403-р одобрен проект соглашения между КМУ и правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Кроме того, в июне 2025 года - во время визита премьер-министра Украины во Французскую Республику - стороны подписали Декларацию о намерениях, которая станет основой для будущего соглашения.

Что важно знать водителям из Украины в Евросоюзе

На фоне вооруженной агрессии РФ против Украины Европейский Союз ввел временные специальные правила для украинских водителей.

Так, с 28 июля 2022 года действует Регламент Европейского Парламента и Совета от 18 июля 2022 года №2022/1280/ЕС, который предусматривает: