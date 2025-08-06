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Где за границей обменивают украинские права на иностранные без экзаменов: список стран

Среда 06 августа 2025 11:50
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Где за границей обменивают украинские права на иностранные без экзаменов: список стран В некоторых странах мира водители из Украины могут обменять свои права на "местные" без экзаменов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Граждане Украины, которые выехали за границу, имеют возможность обменять украинское водительское удостоверение на иностранное - без сдачи теоретических и практических экзаменов. Соответствующие международные договоры уже действуют с рядом стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

В каких странах мира можно обменять права без экзаменов

Гражданам рассказали, что возможность обмена украинского водительского удостоверения на иностранное - без сдачи теоретических и практических экзаменов - обеспечена международными договорами о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений (которые уже вступили в силу).

Отмечается, что такие международные соглашения уже действуют с пятью странами мира:

  • с Испанией - с 2010 года;
  • с Италией - с 2016 года;
  • с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) - с 2021 года;
  • с Турцией - с 2023 года;
  • с Литвой - с 2023 года.

Это означает, что граждане Украины, которые переехали на временное или постоянное проживание в эти страны, могут:

  • обратиться в местные компетентные органы;
  • обменять свое украинское водительское удостоверение на соответствующий документ иностранного государства (без сдачи теоретических и практических экзаменов).

Уточняется, что перечень категорий водительских удостоверений, которые подлежат обмену, определен в каждом конкретном международном договоре.

В ГСЦ МВД сообщили также, что с 20 мая 2021 года в соответствии с документом "The Driving Licences Order 2021" в Великобритании осуществляется односторонний обмен украинских водительских удостоверений на британские - для категории B.

Также рассматривается возможность расширения обмена и для категории C.

Где за границей обменивают украинские права на иностранные без экзаменов: список странПростой обмен украинского водительского удостоверения "работает" в некоторых странах мира (иллюстрация: hsc.gov.ua)

С какими странами ГСЦ МВД расширяет сотрудничество

Украинцам сообщили также, что Главный сервисный центр МВД продолжает активную работу:

  • в сфере евроинтеграции;
  • по расширению сотрудничества с зарубежными странами в вопросе взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Сейчас распоряжением Кабинета министров Украины от 29 апреля 2025 №403-р одобрен проект соглашения между КМУ и правительством Латвийской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Кроме того, в июне 2025 года - во время визита премьер-министра Украины во Французскую Республику - стороны подписали Декларацию о намерениях, которая станет основой для будущего соглашения.

Что важно знать водителям из Украины в Евросоюзе

На фоне вооруженной агрессии РФ против Украины Европейский Союз ввел временные специальные правила для украинских водителей.

Так, с 28 июля 2022 года действует Регламент Европейского Парламента и Совета от 18 июля 2022 года №2022/1280/ЕС, который предусматривает:

  • возможность пользоваться украинским водительским удостоверением без его обмена - если гражданин Украины находится под временной или надлежащей защитой в стране - члене ЕС (в течение всего периода пребывания под защитой);
  • возможность получить временное водительское удостоверение образца ЕС без сдачи экзаменов (на период пребывания под защитой) - в случае потери или похищения удостоверения;
  • возможность использования водительских удостоверений, выданных впервые, срок действия которых истек после 31 декабря 2021 года - они остаются действительными, если Украина официально продлила их действие и уведомила об этом Европейскую Комиссию (соответствующая информация была предоставлена нотой Посольства Украины при ЕС от 29 июля 2022 года №3111/22-300-55584).

Напомним, ранее мы объясняли, что делать водителям, если их права не отображаются онлайн (в электронном Кабинете водителя или в "Дії") - как легко обновить данные без похода в МВД.

Кроме того, мы рассказывали, в каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением и как при необходимости оформить международное водительское удостоверение (быстро и без экзаменов).

Читайте также, можно ли садиться за руль с просроченным водительским удостоверением во время войны.

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