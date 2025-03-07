В каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением: полный список

Некоторые страны мира признают украинское национальное водительское удостоверение. То есть для того, чтобы сесть за руль за границей, не всегда нужно иметь международные права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В каких странах мира можно водить авто, имея только украинские права

В МВД рассказали, что украинское национальное водительское удостоверение - в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года - признают 89 стран мира.

Стоит отметить, что в целом в перечень попали:

страны Европы (в частности популярные среди украинцев Польша, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия и т.д.);

более отдаленные от Украины территории (Венесуэла, Коста-Рика, Бразилия, Чили, Саудовская Аравия и т.д.);

даже "экзотические" государства (Багамские острова, Сейшелы, Таиланд и др.).

89 стран мира, которые признают украинское водительское удостоверение (список: mvs.gov.ua)

В то же время в МВД отметили, что для выезда за границу в национальном водительском удостоверении должна обязательно содержаться следующая информация:

фамилия;

имя и отчество;

дата и место рождения;

орган, выдавший удостоверение;

дата и место выдачи удостоверения;

дата окончания действия удостоверения;

номер удостоверения;

подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение;

подпись владельца;

фотография владельца;

категория / категории, или подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение (с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий).

Уточняется, что дополнительные сведения, которые вносятся в удостоверение водителя, а также его размер и тип переплета определяет национальное законодательство.

"В случае, если водительское удостоверение не соответствует действующим международным требованиям, его необходимо обменять в сервисных центрах МВД", - объяснили украинцам.