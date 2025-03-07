В каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением: полный список
Некоторые страны мира признают украинское национальное водительское удостоверение. То есть для того, чтобы сесть за руль за границей, не всегда нужно иметь международные права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
В каких странах мира можно водить авто, имея только украинские права
В МВД рассказали, что украинское национальное водительское удостоверение - в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года - признают 89 стран мира.
Стоит отметить, что в целом в перечень попали:
- страны Европы (в частности популярные среди украинцев Польша, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия и т.д.);
- более отдаленные от Украины территории (Венесуэла, Коста-Рика, Бразилия, Чили, Саудовская Аравия и т.д.);
- даже "экзотические" государства (Багамские острова, Сейшелы, Таиланд и др.).
89 стран мира, которые признают украинское водительское удостоверение (список: mvs.gov.ua)
В то же время в МВД отметили, что для выезда за границу в национальном водительском удостоверении должна обязательно содержаться следующая информация:
- фамилия;
- имя и отчество;
- дата и место рождения;
- орган, выдавший удостоверение;
- дата и место выдачи удостоверения;
- дата окончания действия удостоверения;
- номер удостоверения;
- подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение;
- подпись владельца;
- фотография владельца;
- категория / категории, или подкатегории транспортных средств, на которые распространяется это удостоверение (с указанием даты выдачи удостоверения и дат окончания действия для каждой из этих категорий).
Уточняется, что дополнительные сведения, которые вносятся в удостоверение водителя, а также его размер и тип переплета определяет национальное законодательство.
"В случае, если водительское удостоверение не соответствует действующим международным требованиям, его необходимо обменять в сервисных центрах МВД", - объяснили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД заработала новая система записи - о чем речь и как получить услуги.
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