Важлива поступка для українців: у Литві змінили правила іспитів на посвідчення водія

Понеділок 09 лютого 2026 15:35
Фото: Іспит на водійські права (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Відсьогодні, 9 лютого, у литовському державному підприємстві Regitra теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення можна скласти українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами представника МВС Литви Владислава Кондратовича, відомство отримало численні прохання від громадян України. Багато з них приїхали до країни, рятуючись від повномасштабного вторгнення Росії, і потребують доступу до державних послуг рідною мовою.

"Ми не могли залишитися байдужими. Таким чином ми висловлюємо солідарність з Україною та її громадянами", - зазначив урядовець.

Раніше така послуга була доступна лише п'ятьма іноземними мовами. У січні 2026 року в Литві провели понад 10,8 тисячі іспитів. Серед них литовською мовою складали іспит 9 926 осіб, англійською - 815, польською - 68, іспанською - 8 та французькою - 6.

У Литві бажаючі здати теоретичний іспит з водіння можуть зареєструватися онлайн.

Нагадаємо, українське національне посвідчення водія визнають у 89 країнах світу, тож у багатьох державах можна керувати авто без оформлення міжнародних прав. РБК-Україна писало, за якої умови українські права дійсні за кордоном і коли їх потрібно обмінювати, якщо документ не відповідає міжнародним вимогам.

Українці за кордоном можуть обміняти українське посвідчення водія на іноземне без складання іспитів у низці країн, з якими Україна має відповідні міжнародні угоди.

