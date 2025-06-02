Важная дата перед Троицей: когда поминать умерших и что сделать в этот день
Накануне Троицы (Пятидесятницы или Зеленого воскресенья) верующие чтят память умерших. Речь идет о Троицкой поминальной или так называемой родительской субботе.
Подробнее о точной дате и традициях этой поминальной субботы, а также других важных для верующих праздниках в июне текущего года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Троицкая поминальная суббота 2025: дата и традиции
В этом году Троицкая поминальная суббота приходится на 7 июня (тогда как Троицу будут отмечать уже на следующий день).
Согласно новоюлианскому церковному календарю, в эту субботу совершается "память всех от века почивших православных христиан - отцов, матерей, братьев и сестер наших".
Такой день особого поминовения умерших в украинской традиции называют также "родительская суббота", ведь в течение него вспоминают об умерших родителях и родственниках.
Троицкая поминальная суббота (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)
Стоит отметить, что это поминовение умерших предшествует Петровому посту (который начнется через неделю).
Согласно православным христианским обычаям, основным элементом поминовения является молитва.
Кроме того, в течение Троицкой поминальной субботы украинцы могут:
- посетить могилы родственников и навести там порядок;
- попросить священника прочитать на могиле короткую заупокойную службу (литию);
- принести в церковь продукты на панихиду;
- передать священнику записку с именем для упоминания в молитве;
- раздать милостыню нуждающимся (с просьбой помолиться за умершего);
- поставить свечу в церкви (за упокой).
Другие важные праздники в июне по церковному календарю
В пресс-службе Православной Церкви Украины (ПЦУ) напомнили, что в этом году календарное лето началось в воскресенье (1 июня) воспоминанием о святых отцах I Вселенского Собора, которые 1700 лет назад, собравшись в Никее, приняли ряд важных решений, которыми Церковь пользуется и сейчас.
На воскресенье, 8 июня приходится великий праздник Пятидесятницы (День Святой Троицы), а также день рождения новозаветной Церкви.
В понедельник, 9 июня (на следующий день после святой Пятидесятницы) будет отмечаться День Святого Духа, одной из трех Ипостасей Святой Троицы.
В среду, 11 июня - день почитания памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, а также святителя Луки (Войно-Ясенецкого), нашего современника, выдающегося врача человеческих тел и душ.
В воскресенье, 15 июня - день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, который:
- жил в Х веке;
- был современником святого князя Владимира;
- принимал непосредственное участие в эпохальном событии Крещения Украины-Руси в 988 году.
В тот же воскресный день почитаются вместе Все святые, "которые от века Богу угодили".
С понедельника, 16 июня, начинается Петров пост, который продлится до 28 июня.
Во второе воскресенье после Пятидесятницы - 22 июня - верующие будут чествовать Всех святых земли Украинской.
Во вторник, 24 июня - Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
В воскресенье, 29 июня - верующие будут вспоминать славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
В понедельник, 30 июня - будут чествовать Собор славных и всехвальных 12-х апостолов.
Важнейшие церковные праздники июня 2025 года (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Напомним, ранее в ПЦУ объяснили, что такое панихида и когда она совершается.
Читайте также, запрещает ли церковь кремацию и в чем ее символизм.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook, Wikipedia.
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