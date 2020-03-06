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У Ватикані зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 11:39
У Ватикані зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Пацієнта помістили в карантин

У Ватикані сьогодні, 6 березня, був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомили в Залі друку міста-держави, передає National post.

Повідомляється, що пацієнт поміщений в карантин, а співробітники ватиканської лікарні повідомили італійську владу про те, що трапилося.

За даними влади країни, станом на 5 березня, жертвами коронавірусу в Італії стали 148 осіб (на 41 більше, ніж днем раніше). 414 осіб одужали. Загальна кількість хворих - 3296 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Італії заявили про виявлення 769 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і щонайменше 41 смерті від цієї хвороби.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії прийняв рішення про закриття всіх шкіл і університетів в країні через спалах коронавірусу. Всі навчальні заклади Італії будуть закриті до середини березня.

Крім того, міністр економічного розвитку Італії Стефано Патуанеллі добровільно самоізолювався після контакту з хворим коронавірусом чиновником з Ломбардії. Результат тесту на коронавірус був негативний, проте міністр вирішив самоізолюватися.

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