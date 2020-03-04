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В Італії міністр самоізолювався через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 19:11
В Італії міністр самоізолювався через коронавірус
Фото: Стефано Патуанеллі (lopinionista.it)

Міністр контактував з хворим коронавірусом чиновником

Міністр економічного розвитку Італії Стефано Патуанеллі добровільно самоізолювався через контакт з хворим коронавірусом чиновником з Ломбардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero.

Повідомляється, що міністр Патуанеллі 25 лютого провів зустріч з радником з питань економічного розвитку області Ломбардія Алессандро Маттінцолі. Пізніше у Маттінцолі було виявлено зараження коронавірусом. Аналізи показали, що ніхто з колег Маттінцолі не був інфікований.

Після підтвердження коронавірусу в Маттінцолі, медики зробили міністру Патуанеллі тест на COVID-19, який показав негативний результат. Однак задля попередження поширенню коронавірусу Патуанеллі вирішив самоізолюватися.

Зазначається, що Патуанеллі продовжує працювати у будівлі італійського уряду, проте не контактує з іншими міністрами та співробітниками. Всі наради міністра проходять у режимі конференц-зв'язку.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що станом на вечір 3 березня коронавірусом в Італії заразилися 2263 людини, 239 очікують лабораторного підтвердження наявності інфекції. Ще 160 громадян одужали. Найбільша кількість випадків зараження зафіксована в Ломбардії - 1326. Кількість смертельних випадків від коронавірусу в Італії - 72 особи.

Також РБК-Україна писало, що в Ірані зафіксовано першу смерть чиновника від коронавірусу. Жертвою хвороби став член дорадчого органу при вищому керівнику Ірану Мохаммад Мірмохаммаді.

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