В Італії зафіксували понад 40 нових смертей від коронавірусу

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Число летальних випадків становить 148

В Італії заявили про виявлення 769 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та щонайменше 41 смерті від цієї хвороби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Messaggero.

За даними видання, станом на вечір 5 березня кількість випадків зараження коронавірусом досягла 3858 осіб. Підтверджено 148 летальних випадків від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих від спалаху коронавірусу в Італії зросла до 107 людей. Станом на вечір 4 березня кількість заражених коронавірусом нового типу в Італії становила майже 3090. Хворобу вдалося перебороти 276 особам.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії ухвалив рішення про закриття всіх шкіл та університетів у країні через спалах коронавірусу. Всі навчальні заклади Італії будуть закриті до середини березня.

Крім того, міністр економічного розвитку Італії Стефано Патуанеллі добровільно самоізолювався після контакту з хворим коронавірусом чиновником з Ломбардії. Результат тесту на коронавірус був негативний, однак міністр вирішив самоізолюватися.