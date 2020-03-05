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Заборона масових заходів і карантин у школах: як Україна буде боротися з коронавірусом

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 13:25
Заборона масових заходів і карантин у школах: як Україна буде боротися з коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

На даний момент в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусом

Коронавірус в Україні був зафіксований 3 березня у чоловіка в Чернівцях, після цього про нові випадки не повідомлялося. Разом з тим, у МОЗ допускають введення обмежувальних заходів найближчим часом, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин у Чернівцях

Мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що місто розглядає питання про введення карантину відповідно до рекомендації МОЗ.

"Міністерство охорони здоров'я рекомендує карантин. Збираємо комісію. Будемо приймати рішення", - написав він у Facebook.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує карантин. Збираємо комісію. Будемо приймати рішення.

Опубліковано Олексієм Каспруком Четвер, 5 березня 2020 р.

У МОЗ анонсували обмеження для українців через коронавірус

Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом в Україні будуть введені обмежувальні заходи запобігання поширення коронавірусу. Зокрема, йдеться про:

  • заборону на проведення масових заходів,
  • заборону на проведення конференцій,
  • заборону на проведення спортивних заходів,
  • тимчасове закриття шкіл.

В Україні перевіряють 10 осіб на коронавірус

За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на даний момент медики вивчають близько 10 зразків, у яких за симптомами може бути підозра на коронавірус.

Коронавірус зафіксований в Україні

Вперше коронавірус був зафіксований в Україні 3 березня у жителя Чернівців. Симптоми були встановлені у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії разом з дружиною. При цьому у дружини коронавірусу немає. На даний момент заражений госпіталізований. Дружина чоловіка перебувала у самоізоляції вдома, проте через протести її сусідів жінку забрали до лікарні. При цьому, симптомів хвороби у неї немає.

У МОЗ анонсували обмежувальні заходи через коронавірус в Україні На коронавірус в Україні перевіряють ще 10 осіб
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