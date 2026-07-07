ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Ваши фото могут обучать ИИ: Google тайно изменила важную настройку

17:16 07.07.2026 Вт
3 мин
Теперь разработчики получают от пользователей практически все
aimg Ольга Завада
Ваши фото могут обучать ИИ: Google тайно изменила важную настройку Ваши голосовые запросы теперь учат ИИ (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google внесла изменения в настройки конфиденциальности. Теперь компания имеет право хранить и использовать личные медиафайлы пользователей для тренировки и улучшения своих ИИ-моделей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Как Google расширил сбор данных

Нововведения ввели из-за скрытого обновления правил конфиденциальности поисковых сервисов (Search services).

Компания разослала пользователям электронные письма, в которых представила эти изменения как "предоставление большего контроля над сохраненной историей и персонализированными рекомендациями".

На самом же деле пользователей автоматически подключили к расширенной программе сбора данных.

Новая политика распространяется не только на классический поисковик Google, но и на целую экосистему сервисов:

Google Lens - фотографии и скриншоты (в том числе сделанные через функцию Circle to Search), которые вы загружаете для визуального поиска, теперь хранятся на серверах;

Google Translate - аудиозаписи вашего голоса во время тренировки произношения или перевода теперь используются в качестве учебного материала;

Search Live и голосовой поиск - все устные запросы и транскрипты разговоров сохраняются для улучшения распознавания речи;

Другие сервисы - карты (Maps), покупки (Shopping), авиабилеты (Flights), отели (Hotels) и новости (News).

В Google официально подтвердили эту практику, отметив в справочной документации, что сохраненные медиафайлы помогают развивать генеративные ШИ-модели и системы безопасности.

Кроме того, компания сочла, что собранные файлы могут просматривать не только алгоритмы, но и живые люди (сторонние эксперты-рецензенты), что создает серьезные риски для конфиденциальности.

Читайте больше : Google усиливает защиту Android: сломать PIN-код станет почти невозможно

Это решение отражает новый глобальный тренд в сфере IT.

Так как открытая информация в интернете для обучения нейросетям постепенно исчерпывается, такие гиганты, как Google и Meta, начинают массово собирать контент, создаваемый или загружаемый непосредственно внутри закрытых платформ или умных гаджетов.

Разделение настроек: юридическая хитрость

Ранее пользователи могли контролировать сохранение своей истории через один общий переключатель - "История приложений и веб-поиска" (Web & App Activity).

Если вы раньше выключали его, чтобы ограничить слежку, Google нашла лазейку.

Теперь эту опцию разделили на две абсолютно независимые части.

Данные поиска вынесли в новое отдельное меню, которое по умолчанию активировано у большинства пользователей. Поэтому даже если ваше общее отслеживание веб-активности было выключено, новый сбор медиафайлов для ИИ все равно может работать на вашем аккаунте.

Более интересного : "Отец интернета" предупредил о главной угрозе ИИ: что он имел в виду

Как запретить Google использовать файлы?

Пользователи могут защитить свои данные и отозвать разрешение на сбор информации.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов в настройках своего аккаунта:

Перейдите на страницу управления активностью My Activity в настройках вашего аккаунта Google.

Найдите и откройте новый раздел "История поисковых сервисов" (Search Services History).

Найдите отдельный вложенный пункт "Сохранять медиафайлы" (Save Media) и снимите с него галочку. По желанию можно полностью выключить и общий переключатель истории поисковых сервисов.

В этом же меню настройте функцию автоматического удаления данных, выбрав срок, после которого система будет очищать хранилище (через 3, 18 или 36 месяцев).

Перейдите в соседнее меню "Персонализация поисковых сервисов" (Search Services Personalization) и выключите персональные рекомендации, если не хотите, чтобы ваши прошлые запросы влияли на выдачу и таргетинг рекламы.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни