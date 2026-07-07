ИИ стал хакером: впервые сам похитил данные и потребовал выкуп
Аналитики Sysdig зафиксировали первый в истории случай использования "агентного вируса-вымогателя" под названием JadePuffer. Все технические этапы кибератаки от начала до конца выполнил автономный ИИ, а не человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Абсолютно автономный эксплойт
Во время зафиксированной кибератаки цифровой ИИ-агент действовал как настоящий хакер. Алгоритм
- самостоятельно проник на уязвимый сервер,
- похитил конфиденциальные данные,
- смог беспрепятственно переместиться по внутренней сети жертвы,
- успешно зашифровал более 1300 важных конфигурационных записей производственного сервера MySQL.
Более того, ИИ без помощи кураторов написал уникальный текст с требованием выкупа и оставил хакерский Bitcoin-адрес для перевода средств.
ШИ проникал в системы из-за известной ошибки в Langflow - популярном инструменте с открытым кодом, который программисты используют для создания приложений на базе больших языковых моделей (LLM).
Эксперты больше всего поразили скорость и прозрачность действий алгоритма. Когда при попытке входа возникла ошибка, ИИ-агент смог самостоятельно проанализировать проблему и исправить неудачную попытку авторизации всего за 31 секунду.
При этом компьютерный вирус подробно описывал всю свою логику и ход мыслей в комментариях к коду на обычном человеческом языке.
Кто руководил ИИ-преступником?
Несмотря на то, что за клавиатурой во время самого излома не было человека, кибермошенник все же участвовал в подготовке.
Человек избрал конкретную жертву, настроил базовую инфраструктуру, подготовил серверы для сбора похищенной информации и запустил работу агента.
Пароли для первичного входа также получили заранее из-за прошлых уязвимостей и просто передали работу.
При чистке сервера ИИ пытался забрать все самое ценное.
Добычей ИИ-хакера стали:
- секретные API-ключи провайдеров искусственного интеллекта (OpenAI, Anthropic, DeepSeek и Gemini);
- пароли и ключи доступа к облачным хранилищам;
- файлы конфигурации баз данных;
- цифровые криптовалютные кошельки.
Специалисты по безопасности пока не смогли установить точную ИИ-модель, управлявшую кибератаками, ведь не имеют доступа к внутренним настройкам вируса JadePuffer.
Однако исследователи предполагают, что злоумышленники использовали одну из известных моделей с открытым кодом (open-weight), с которой предварительно полностью стерли все заложенные разработчиками ограничения безопасности и лимиты.
Аналитики предупреждают, что автоматизация атак хакеров снимет ограничения на количество одновременных нападений. Поскольку запуск такого ИИ-робота стоит дешево, вскоре сеть может затопить волна из тысяч одновременно действующих автономных кампаний.