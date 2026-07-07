Аналитики Sysdig зафиксировали первый в истории случай использования "агентного вируса-вымогателя" под названием JadePuffer. Все технические этапы кибератаки от начала до конца выполнил автономный ИИ, а не человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Абсолютно автономный эксплойт

Во время зафиксированной кибератаки цифровой ИИ-агент действовал как настоящий хакер. Алгоритм

самостоятельно проник на уязвимый сервер,

похитил конфиденциальные данные,

смог беспрепятственно переместиться по внутренней сети жертвы,

успешно зашифровал более 1300 важных конфигурационных записей производственного сервера MySQL.

Более того, ИИ без помощи кураторов написал уникальный текст с требованием выкупа и оставил хакерский Bitcoin-адрес для перевода средств.

ШИ проникал в системы из-за известной ошибки в Langflow - популярном инструменте с открытым кодом, который программисты используют для создания приложений на базе больших языковых моделей (LLM).

Эксперты больше всего поразили скорость и прозрачность действий алгоритма. Когда при попытке входа возникла ошибка, ИИ-агент смог самостоятельно проанализировать проблему и исправить неудачную попытку авторизации всего за 31 секунду.

При этом компьютерный вирус подробно описывал всю свою логику и ход мыслей в комментариях к коду на обычном человеческом языке.

Кто руководил ИИ-преступником?

Несмотря на то, что за клавиатурой во время самого излома не было человека, кибермошенник все же участвовал в подготовке.

Человек избрал конкретную жертву, настроил базовую инфраструктуру, подготовил серверы для сбора похищенной информации и запустил работу агента.

Пароли для первичного входа также получили заранее из-за прошлых уязвимостей и просто передали работу.

При чистке сервера ИИ пытался забрать все самое ценное.

Добычей ИИ-хакера стали:

секретные API-ключи провайдеров искусственного интеллекта (OpenAI, Anthropic, DeepSeek и Gemini);

пароли и ключи доступа к облачным хранилищам;

файлы конфигурации баз данных;

цифровые криптовалютные кошельки.

Специалисты по безопасности пока не смогли установить точную ИИ-модель, управлявшую кибератаками, ведь не имеют доступа к внутренним настройкам вируса JadePuffer.

Однако исследователи предполагают, что злоумышленники использовали одну из известных моделей с открытым кодом (open-weight), с которой предварительно полностью стерли все заложенные разработчиками ограничения безопасности и лимиты.

Аналитики предупреждают, что автоматизация атак хакеров снимет ограничения на количество одновременных нападений. Поскольку запуск такого ИИ-робота стоит дешево, вскоре сеть может затопить волна из тысяч одновременно действующих автономных кампаний.