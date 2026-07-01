ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

"Отец интернета" предупредил о главной угрозе ИИ: что он имел в виду

11:13 01.07.2026 Ср
3 мин
Один из ключевых архитекторов сетевых протоколов завершает 20-летнюю карьеру
aimg Ольга Завада
"Отец интернета" предупредил о главной угрозе ИИ: что он имел в виду Один из разработчиков интернета покидает Google (фото: wikimedia commons)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Один из главных создателей современного интернета, 83-летний Уинтон Серф, официально уходит в отставку. На следующей неделе он покинет должность вице-президента и главного интернет-евангелиста Google, занимавшую более двух десятилетий.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Наследие легенды: от первых кодов 1970-х до Google

Уинтон Серф совместно с Робертом Каном считается главным архитектором современного цифрового пространства.

Именно они в 1970-х годах разработали и популяризировали набор сетевых протоколов TCP/IP - базовые правила, которые позволили разным компьютерным сетям "общаться" между собой и обмениваться данными.

За этот фундаментальный вклад ученый получил самые престижные мировые награды:

  • Премию Тюринга (аналог Нобелевской премии в области компьютерных наук);
  • Президентскую медаль Свободы - одну из самых высоких гражданских наград США;
  • Многочисленные почетные докторские степени ведущих университетов мира.

С 2005 года Серф работал в Google, где отвечал за глобальную политику развития сети, продвижение открытых интернет-стандартов и обеспечение глобального доступа к технологиям.

Коллеги вспоминают его не только как гениального ученого, но и как "самого элегантного компьютерного специалиста в истории".

Читайте больше :Google хочет проверять пользователей через камеру: ШИ-капчу уже сломали

Пророчество для эпохи ИИ: почему язык роботов "пугает" ученого

Во время своего прощального выступления Уинтон Серф сосредоточился на проблемах централизации современных крупных языковых ИИ моделей в руках нескольких технологических гигантов, что противоречит первоначальной децентрализованной природе интернета.

По мнению ученого, следующий этап эволюции ИТ - появление автономных ИИ-агентов, которые будут взаимодействовать и координировать действия между собой без участия человека - заставит индустрию вернуться к строгим единым стандартам.

Серф категорически возразил мнение других аналитиков о том, что работам для коммуникации будет достаточно обычного человеческого языка (например, английского):

"Я не думаю, что английский язык будет лучшим выбором. В нем есть гибкость, но есть и двусмысленность. Для взаимодействия между ШИ-агентами критически важной будет абсолютная точность. Робот должен быть на 100% уверен, что другой робот четко понял условия, о которых они только что договорились", - сказал он.

Легендарный разработчик сравнил попытки ИИ общаться обычным языком с детской игрой в "испорченный телефон", где каждое последующее пересказывание искажает информацию:

"Когда вы что-то шептали на ухо первому участнику, на десятом сообщении менялось до неузнаваемости. Представьте себе группу автономных ШИ-агентов, которые общаются между собой на естественном языке и заключают соглашения - знаете, это действительно звучит довольно страшно", - отметил ученый.

По мнению Серфа, компании, которые первыми разработают и внедрят формальные высокоточные протоколы совместимости для ИИ, получат колоссальное влияние на всю будущую мировую цифровую экономику, повторив успех первых создателей интернет-инфраструктуры.

Еще больше интересного :

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму
СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму
Аналитика
Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Ловушки серой зоны. Как портовый шантаж и пираты уничтожают украинский экспорт в Африке