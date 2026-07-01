"Отец интернета" предупредил о главной угрозе ИИ: что он имел в виду

Один из главных создателей современного интернета, 83-летний Уинтон Серф, официально уходит в отставку. На следующей неделе он покинет должность вице-президента и главного интернет-евангелиста Google, занимавшую более двух десятилетий.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Наследие легенды: от первых кодов 1970-х до Google

Уинтон Серф совместно с Робертом Каном считается главным архитектором современного цифрового пространства.

Именно они в 1970-х годах разработали и популяризировали набор сетевых протоколов TCP/IP - базовые правила, которые позволили разным компьютерным сетям "общаться" между собой и обмениваться данными.

За этот фундаментальный вклад ученый получил самые престижные мировые награды:

Премию Тюринга (аналог Нобелевской премии в области компьютерных наук);

Президентскую медаль Свободы - одну из самых высоких гражданских наград США;

Многочисленные почетные докторские степени ведущих университетов мира.

С 2005 года Серф работал в Google, где отвечал за глобальную политику развития сети, продвижение открытых интернет-стандартов и обеспечение глобального доступа к технологиям.

Коллеги вспоминают его не только как гениального ученого, но и как "самого элегантного компьютерного специалиста в истории".

Пророчество для эпохи ИИ: почему язык роботов "пугает" ученого

Во время своего прощального выступления Уинтон Серф сосредоточился на проблемах централизации современных крупных языковых ИИ моделей в руках нескольких технологических гигантов, что противоречит первоначальной децентрализованной природе интернета.

По мнению ученого, следующий этап эволюции ИТ - появление автономных ИИ-агентов, которые будут взаимодействовать и координировать действия между собой без участия человека - заставит индустрию вернуться к строгим единым стандартам.

Серф категорически возразил мнение других аналитиков о том, что работам для коммуникации будет достаточно обычного человеческого языка (например, английского):

"Я не думаю, что английский язык будет лучшим выбором. В нем есть гибкость, но есть и двусмысленность. Для взаимодействия между ШИ-агентами критически важной будет абсолютная точность. Робот должен быть на 100% уверен, что другой робот четко понял условия, о которых они только что договорились", - сказал он.

Легендарный разработчик сравнил попытки ИИ общаться обычным языком с детской игрой в "испорченный телефон", где каждое последующее пересказывание искажает информацию:

"Когда вы что-то шептали на ухо первому участнику, на десятом сообщении менялось до неузнаваемости. Представьте себе группу автономных ШИ-агентов, которые общаются между собой на естественном языке и заключают соглашения - знаете, это действительно звучит довольно страшно", - отметил ученый.

По мнению Серфа, компании, которые первыми разработают и внедрят формальные высокоточные протоколы совместимости для ИИ, получат колоссальное влияние на всю будущую мировую цифровую экономику, повторив успех первых создателей интернет-инфраструктуры.