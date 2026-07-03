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Google усиливает защиту Android: сломать PIN-код станет почти невозможно

15:32 03.07.2026 Пт
3 мин
Разработчики кардинально сократили количество разрешенных ошибок
aimg Ольга Завада
Google усиливает защиту Android: сломать PIN-код станет почти невозможно Google внедряет агрессивную защиту в Android 17 (фото: Pixabay)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google анонсировала внедрение новых механизмов защиты для Android 17. Профильный эксперт Мишаал Рахман раскрыл подробные технические подробности будущего апгрейда, и они оказались гораздо более агрессивными, чем ожидалось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на тред Рахмана на платформе X.

Радикальная урезка лимитов на подбор PIN-кода

В предыдущих версиях ОС алгоритмы защиты были лояльны ошибкам.

Так, в Android 16 злоумышленник или автоматизированный подборщик (вроде комплексов Cellebrite) имел огромное пространство для маневра:

  • система позволяла сделать 10 попыток за первую минуту,
  • 50 попыток в течение 25 минут,
  • суммарный лимит достигал 1800 попыток на отрезке в пять лет.

Начиная с промежуточного обновления Android 16 QPR2 и переходя к базовому коду Android 17 правила игры кардинально меняются. Жесткое ограничение теперь наступает после 20 неудачных попыток, после чего устройство полностью прекращает принимать какие-либо варианты.

Новая сетка ограничений в Android 17:

  • Первая минута: разрешено только 6 попыток (вместо 10).
  • Первые 6 минут: максимум 7 попыток (вместо 20).
  • Первые 25 минут: максимум 8 попыток (вместо 50).
  • Сутки (24 часа): всего 12 попыток (вместо 110).
  • Глобальный предел (5 лет): 19 попыток.
  • В 20-й раз устройство блокируется окончательно.

Google объясняет столь жесткие меры тем, что пользователи редко используют случайные комбинации цифр. Обычно люди выбирают предполагаемые коды или даты (дни рождения, годовщины).

Имея в запасе 1800 попыток, преступник, знающий минимальную информацию о жертве, гарантированно мог сломать телефон. По лимиту в 20 попыток этот шанс сводится к нулю.

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Защита от случайных повторов и улучшенный интерфейс

Такое серьезное ограничение создает риски и для обычных владельцев смартфонов, которые могут забыть свой пароль или случайно набрать не цифры. Чтобы минимизировать случайные блокировки, разработчики добавили функцию распознавания дубликатов (duplication exemption).

Как работает защита пользователя:

Если вы несколько раз подряд введете одну и ту же неправильную комбинацию (например, по невнимательности или заеданию сенсора), система зафиксирует повторение.

Такие дублированные вводы не будут относиться к общему критическому лимиту попыток. Экран блокировки покажет специальное сообщение о том, что повторный код проигнорирован.

Кроме того, Google обновит визуальное отображение длительных тайм-аутов. Вместо запутанных счетчиков в секундах (вроде "повторите попытку через 60 секунд"), Android 17 перейдет на понятные временные единицы: "Попробуйте снова через 30 минут".

Также на заблокированном экране появится прямая ссылка для быстрого перехода к восстановлению аккаунта с другого доверенного устройства.

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