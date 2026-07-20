Ваше авто под угрозой: как беспроводные обновления открывают доступ хакерам
Автомобили с функцией беспроводного обновления ПО могут стать новой мишенью для хакеров. Эксперты по кибербезопасности призывают правительства усилить контроль над такими технологиями в целях безопасности водителей и пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.
Как это работает?
Технология беспроводного обновления (Over-The-Air или OTA) позволяет дистанционно передавать на устройстве новое программное обеспечение, исправление ошибок и данные.
Автокомпании активно используют ее вместо отзыва машин или визитов в сервисные центры.
Толчок массовому использованию этой системы дала компания Tesla, начавшая развертывать беспроводные обновления для своих машин Model S еще в 2012 году. Сейчас технология интегрирована в большую часть автосектора.
Кроме легковых автомобилей, технологию OTA сейчас внедряют и в других сферах:
- Железнодорожный и морской транспорт
- Аэрокосмическая отрасль (в том числе беспилотники)
- Промышленное оборудование и робототехника
Угрозы национальной безопасности и шпионаж
Аналитики отмечают, что более глубокая интеграция беспроводных обновлений в транспортную инфраструктуру создает риски, выходящие за пределы утечек персональных данных.
Иностранные шпионы или хакеры потенциально могут получить доступ к системам управления подвижным транспортом. О таких опасениях уже официально заявили Норвегия, Дания и Великобритания.
Американский институт предпринимательства предупредил, что защита автомобильного сектора "критически важна для ограничения шпионских возможностей иностранных правительств".
Правительству США рекомендовали:
- Ввести дополнительные проверки безопасности,
- Ограничить использование иностранного оборудования и софта в транспорте,
- Обязать производителей раскрывать данные о сборе информации.
Реальные кейсы проявили уязвимость
Опасения экспертов подтвердились в ходе проверки реального транспорта. Так, норвежская автобусная компания Ruter провела тестирование двух автобусов китайского производителя Yutong и выявила критический риск.
В ходе теста выяснилось, что доступ к системе управления батареей и питанием осуществлялся через мобильную сеть с помощью румынской SIM-карты.
Это означает, что производитель или посторонний хакер теоретически может дистанционно остановить автобус или полностью вывести его из строя.
Примечательно, что после расследования в Норвегии собственные проверки безопасности транспорта были начаты в Великобритании и Дании.
Специалисты отмечают, что проблема носит глобальный системный характер и касается не только одного производителя или страны, а всей концепции беспроводного управления.