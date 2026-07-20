Ваше авто під загрозою: як бездротові оновлення відкривають доступ хакерам

Автомобілі з функцією бездротового оновлення ПЗ можуть стати новою мішенню для хакерів. Експерти з кібербезпеки закликають уряди посилити контроль над такими технологіями задля безпеки водіїв і пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNBC .

Як це працює?

Технологія бездротового оновлення (Over-The-Air або OTA) дозволяє дистанційно передавати на пристрої нове програмне забезпечення, виправлення помилок і дані.

Автокомпанії активно використовують її замість відкликання машин або візитів до сервісних центрів.

Поштовх масовому використанню цієї системи дала компанія Tesla, яка почала розгортати бездротові оновлення для своїх машин Model S ще у 2012 році. Зараз технологія інтегрована у більшу частину автосектору.

Окрім легкових авто, технологію OTA зараз впроваджують й в інших сферах:

Залізничний та морський транспорт

Аерокосмічна галузь (зокрема безпілотники)

Промислове обладнання та робототехніка

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Загрози національній безпеці та шпигунство

Аналітики зазначають, що глибша інтеграція бездротових оновлень у транспортну інфраструктуру створює ризики, що виходять за межі витоків персональних даних.

Іноземні шпигуни або ж хакери потенційно можуть отримати доступ до систем керування рухомим транспортом. Про такі побоювання вже офіційно заявили Норвегія, Данія та Велика Британія.

Американський інститут підприємництва попередив, що захист автомобільного сектору є "критично важливим для обмеження шпигунських можливостей іноземних урядів".

Уряду США рекомендували:

Запровадити додаткові перевірки безпеки,

Обмежити використання іноземного обладнання та софту у транспорті,

Зобов'язати виробників розкривати дані про збір інформації.

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Реальні кейси виявили вразливість

Побоювання експертів підтвердилися під час перевірок реального транспорту. Так норвезька автобусна компанія Ruter провела тестування двох автобусів китайського виробника Yutong та виявила критичний ризик.

Під час тесту з'ясувалося, що доступ до системи керування батареєю та живленням здійснювався через мобільну мережу за допомогою румунської SIM-карти.

Це означає, що виробник або сторонній хакер теоретично може дистанційно зупинити автобус або повністю вивести його з ладу.

Примітно, що після розслідування у Норвегії власні перевірки безпеки транспорту розпочали у Великій Британії та Данії.

Фахівці наголошують, що проблема має глобальний системний характер і стосується не лише одного виробника чи країни, а всієї концепції бездротового керування.