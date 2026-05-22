Android Auto переходит на новый уровень кастомизации: что меняет обновление от Google

Компания Google официально представила масштабное технологическое обновление для автомобильной платформы Android Auto. Разработчики подготовили глубокую визуальную кастомизацию, интеграцию ИИ и развлекательные функции, которые ранее были доступны исключительно на смартфонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Техногигант начал первую волну развертывания обновления Android Auto под номером 17.0. Сейчас доступ к свежему софту открывается для участников программы бета-тестирования, тогда как большинство водителей получит стабильную версию системы в течение текущего года.

Ключевым инженерным достижением стал переход на дизайн-код Material 3 Expressive, который позволяет интерфейсу адаптироваться к автомобильным экранам любых нестандартных пропорций и форм, включая круглые дисплеи современных медиасистем.

Навигация нового поколения: 3D-города и умные полосы в Google Maps

Картографический сервис Google Maps в рамках апдейта получил наиболее зрелищное визуальное и функциональное улучшение за последние годы:

Реалистичная трехмерная среда: во время движения по крупным городам на экране будут появляться детализированные 3D-модели небоскребов и архитектурных объектов. Также на карту нанесли точное расположение светофоров, дорожных знаков и специфических развязок.

Интерактивные подсказки: система больше не ограничивается сухими командами "поверните направо". Благодаря подключению датчиков автомобиля и ИИ-алгоритмов, навигатор заблаговременно показывает водителю конкретную полосу для перестройки авто перед сложным маневром или съездом с эстакады.

Автомобильные виджеты

Эпоха статических иконок в Android Auto подходит к концу. Теперь пользователи могут самостоятельно кастомизировать рабочий стол системы с помощью виджетов, которые смахиваются с боковой панели.

Поскольку Google реализовал прямую совместимость с виджетами обычных Android-смартфонов, разработчикам приложений не придется создавать софт с нуля. Водитель может вывести на главный экран авто погоду, календарные оповещения, элементы управления "умным домом", финансовые трекеры или даже семейную фотогалерею, которая будет отображаться рядом с картами.

YouTube в Full HD и пространственный звук

Для комфортного ожидания в автомобиле Google добавляет поддержку полноценного видеостриминга. Во время длительных остановок или парковки водитель и пассажиры могут смотреть YouTube в качестве Full HD с плавной частотой 60 кадров в секунду.

Как только автомобиль трогается с места, видеоряд автоматически блокируется из соображений безопасности, однако звук продолжает транслироваться в фоновом режиме как подкаст (для работы этой функции в некоторых приложениях, в частности YouTube, понадобится Premium-подписка).

Полноценную поддержку Full HD на аппаратном уровне уже подтвердили такие автомобильные бренды, как BMW, Ford, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz и Volvo. Кроме того, приложения Spotify и YouTube Music получили обновленный дизайн и поддержку объемного пространственного звучания Dolby Atmos.

Умный hands-free: экосистема Gemini Intelligence за рулем

Голосовой ассистент получил мощный апгрейд благодаря нейросети Gemini. Главная задача платформы Gemini Intelligence - минимизировать отвлечение водителя от ситуации на дороге при выполнении сложных задач:

Полная автоматизация уведомлений. ИИ может самостоятельно заглянуть в вашу рабочую почту или календарь, найти адрес запланированной встречи и в один клик отправить ее нужному контакту через SMS.

Техническая диагностика. Если на приборной панели автомобиля загорится неизвестный индикатор или предупреждающий символ, Gemini сможет мгновенно распознать его и объяснить водителю значение ошибки.

Бытовые расчеты. Нейросеть способна проанализировать габариты коробки (например, нового телевизора в магазине) и сравнить их с точными физическими размерами багажника конкретной модели авто, чтобы заранее предупредить, поместится ли покупка внутрь.