Размечтался. Орбан хочет снятия санкций с РФ до 2027 года
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный своими симпатиями к России и ее диктатору Владимиру Путину, заявил, что санкции с РФ якобы могут снять уже к 2027 году.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан заявил во время своей ежегодной итоговой пресс-конференции.
Орбан заявил, что рассчитывает на прекращение войны в Украине до 2027 года, после чего, по его мнению, санкции против России будут отменены, поскольку планы Европейского Союза по запрету нефти и газа из РФ для Венгрии, мол, крайне вредны.
"Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной и в результате санкции будут сняты", - заявил он.
При этом Орбан не удержался от очередных угроз в адрес ЕС. Он заявил, что Будапешт планирует подать в суд на Европейскую комиссию за якобы "злоупотребление правовой базой". Орбан по неизвестным причинам считает, что санкции якобы являются "торговым решением" - то есть их, мол, нужно было "согласовывать" со всеми странами ЕС.
Напомним, что 17 декабря 2025 года Европарламент поддержал план Евросоюза по постепенному отказу от покупки газа у России, рассчитанный до конца 2027 года. Теперь документ должен быть формально одобрен Советом ЕС.
План Евросоюза предусматривает, что все поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) будут запрещены в ЕС после вступления соответствующего регламента в силу в начале 2026 года. При этом импорт трубопроводного газа будет поэтапно прекращен до 30 сентября 2027 года.
Другие заявления Орбана
Отметим, чуть ранее Орбан призвал граждан поддержать его партию "Фидес" на парламентских выборах 2026 года, заявив, что это необходимо для того, чтобы страна "не оказалась втянутой в войну". При этом партия Орбана находится у власти с 2010 года, а сам Орбан может быть причастен к коррупционным скандалам.
А 31 декабря Орбан предположил, что в 2026 году США могут "заключить мир" с Россией, проигнорировав как Украину, так и Европу. При этом, по его словам, Венгрия планирует получить большую выгоду от того, что США и Россия нормализуют отношения. По его словам, такой вариант "для нас выгоднее".