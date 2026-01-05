Размечтался. Орбан хочет снятия санкций с РФ до 2027 года

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, известный своими симпатиями к России и ее диктатору Владимиру Путину, заявил, что санкции с РФ якобы могут снять уже к 2027 году.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Орбан заявил во время своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

Орбан заявил, что рассчитывает на прекращение войны в Украине до 2027 года, после чего, по его мнению, санкции против России будут отменены, поскольку планы Европейского Союза по запрету нефти и газа из РФ для Венгрии, мол, крайне вредны.

"Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной и в результате санкции будут сняты", - заявил он.

При этом Орбан не удержался от очередных угроз в адрес ЕС. Он заявил, что Будапешт планирует подать в суд на Европейскую комиссию за якобы "злоупотребление правовой базой". Орбан по неизвестным причинам считает, что санкции якобы являются "торговым решением" - то есть их, мол, нужно было "согласовывать" со всеми странами ЕС.