ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки

Евросоюз, Суббота 04 октября 2025 18:36
UA EN RU
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российская атака на вокзал и пассажирский поезд в Шостке Сумской области - очередное подтверждение постоянной готовности российского режима атаковать украинское гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства. Шокирующие сцены, происходящие на железнодорожной станции Шостка, свидетельствуют о безрассудной и постоянной готовности России атаковать гражданское население", - написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и партнеры готовы продолжать давление на РФ. Главная цель - заставить российский режим согласиться на справедливый и длительный мир.

Отдельно отреагировали в министерстве иностранных дел Литвы. Там заявили, что возмущены ударом российского дрона по Шостке, который был преднамеренным и направленным против пассажиров и персонала поезда.

"Это откровенный акт террора, который подтверждает статус России как серийного нарушителя международного права и военного преступника", - сказано в сообщении.

Атака на поезд в Шостке

Российские оккупанты днем 4 октября ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев". В результате обстрела получили ранения около 30 человек, из которых семеро были ранены тяжело. Один человек в результате атаки РФ погиб.

Президент Владимир Зеленский показал видео из Шостки. Подробно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Урсула фон дер Ляйен
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным