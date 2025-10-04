"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки

Российская атака на вокзал и пассажирский поезд в Шостке Сумской области - очередное подтверждение постоянной готовности российского режима атаковать украинское гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства. Шокирующие сцены, происходящие на железнодорожной станции Шостка, свидетельствуют о безрассудной и постоянной готовности России атаковать гражданское население", - написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и партнеры готовы продолжать давление на РФ. Главная цель - заставить российский режим согласиться на справедливый и длительный мир.

Отдельно отреагировали в министерстве иностранных дел Литвы. Там заявили, что возмущены ударом российского дрона по Шостке, который был преднамеренным и направленным против пассажиров и персонала поезда.

"Это откровенный акт террора, который подтверждает статус России как серийного нарушителя международного права и военного преступника", - сказано в сообщении.