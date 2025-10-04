"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Російська атака на вокзал та пасажирський потяг у Шостці Сумської області - чергове підтвердження постійної готовності російського режиму атакувати українське цивільне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"ЄС підтримує Україну, оскільки її народ знову страждає від рук російського варварства. Шокуючі сцени, що відбуваються на залізничній станції Шостка, свідчать про безрозсудну та постійну готовність Росії атакувати цивільне населення", - написала вона.
Фон дер Ляєн додала, що ЄС та партнери готові продовжувати тиск на РФ. Головна мета - змусити російський режим погодитися на справедливий і тривалий мир.
Окремо відреагували у міністерстві закордонних справ Литви. Там заявили, що обурені ударом російського дрона по Шостці, який був навмисним та спрямованим проти пасажирів та персоналу потяга.
"Це відвертий акт терору, який підтверджує статус Росії як серійного порушника міжнародного права та воєнного злочинця", - сказано у повідомленні.
Атака на потяг у Шостці
Російські окупанти вдень 4 жовтня вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ". В результаті обстрілу отримали поранення близько 30 людей, з яких семеро було поранено важко. Одна людина внаслідок атаки РФ загинула.
Президент Володимир Зеленський показав відео з Шостки. Детально про наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.