"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки

Російська атака на вокзал та пасажирський потяг у Шостці Сумської області - чергове підтвердження постійної готовності російського режиму атакувати українське цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"ЄС підтримує Україну, оскільки її народ знову страждає від рук російського варварства. Шокуючі сцени, що відбуваються на залізничній станції Шостка, свідчать про безрозсудну та постійну готовність Росії атакувати цивільне населення", - написала вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС та партнери готові продовжувати тиск на РФ. Головна мета - змусити російський режим погодитися на справедливий і тривалий мир.

Окремо відреагували у міністерстві закордонних справ Литви. Там заявили, що обурені ударом російського дрона по Шостці, який був навмисним та спрямованим проти пасажирів та персоналу потяга.

"Це відвертий акт терору, який підтверджує статус Росії як серійного порушника міжнародного права та воєнного злочинця", - сказано у повідомленні.