"Варварское нападение": фон дер Ляйен призвала к решительным действиям для прекращения огня

Ракетный удар по Сумах в Вербное воскресенье показывает, что Россия была и остается агрессором, который нарушает международное право. Поэтому срочно нужны решительные меры для прекращения огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом завила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей заметке в соцсети Х.
"Сегодня утром российская жестокость снова нанесла удар, убив мужчин, женщин и детей в городе Сумы. Варварское нападение, которое стало еще более отвратительным, когда люди мирно собрались, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье", - отреагировала глава Еврокомиссии на ракетный удар РФ.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эта последняя эскалация является мрачным напоминанием миру о том, что Россия была и остается агрессором, который грубо нарушает международное право. Поэтому, по ее словам, необходимо срочно действовать в ответ.
"Безотлагательно нужны решительные меры для обеспечения прекращения огня. Европа будет продолжать обращаться к партнерам и сохранять сильное давление на Россию, пока не прекратится кровопролитие и не будет достигнут справедливый и длительный мир на условиях Украины", - подчеркнула президент ЕК.
Она добавила, что жертвы сегодняшней атаки, их семьи и все украинцы остаются в сердцах европейцев - "сегодня и каждый день".
Напомним, российские войска нанесли два удара по Сумам баллистикой 13 апреля. Под удар попал центр города, где на тот момент находилось много людей. В момент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественном транспорте.
Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже количество пострадавших возросло до 34, затем до 83. Около 15:30 ГСЧС Украины сообщила, что количество пострадавших возросло до 99 человек, из них 11 детей.
Больше всего людей пострадали в троллейбусе, который проезжал рядом с эпицентром одного из ударов. Практически все, кто находился в электротранспорте, погибли.
Президент Франции Эмануэль Макрон резко отреагировал на обстрел Сум. Он заявил, что всем известно, что только Россия хотела этой войны. По словам французского президента, сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее, "вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента (США Дональда, ред.) Трампа".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также прокомментировал ракетную атаку РФ на Сумы 13 апреля. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен немедленно согласиться на полное прекращение огня.
Спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог также высказался о российской атаке на Сумы. Он отметил, что эта атака "переходит любую грань приличия". Кэллог добавил, что как бывший военачальник понимает, что такое целенаправленные удары, отметив, что это неправильно.
Также посол США Бриджит Бринк сделала заявление о ракетной атаке на Сумы. Она отметила. что, как и в Кривом Роге, на этот раз россияне использовали кассетные боеприпасы, что усилило масштабы разрушений и вред для гражданского населения.
Кто еще из западных лидеров и как отреагировал на ракетный удар РФ по Сумах, - в материале РБК-Украина.
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