"Варварское нападение": фон дер Ляйен призвала к решительным действиям для прекращения огня

"Сегодня утром российская жестокость снова нанесла удар, убив мужчин, женщин и детей в городе Сумы. Варварское нападение, которое стало еще более отвратительным, когда люди мирно собрались, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье", - отреагировала глава Еврокомиссии на ракетный удар РФ.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эта последняя эскалация является мрачным напоминанием миру о том, что Россия была и остается агрессором, который грубо нарушает международное право. Поэтому, по ее словам, необходимо срочно действовать в ответ.

"Безотлагательно нужны решительные меры для обеспечения прекращения огня. Европа будет продолжать обращаться к партнерам и сохранять сильное давление на Россию, пока не прекратится кровопролитие и не будет достигнут справедливый и длительный мир на условиях Украины", - подчеркнула президент ЕК.

Она добавила, что жертвы сегодняшней атаки, их семьи и все украинцы остаются в сердцах европейцев - "сегодня и каждый день".

Удар по Сумах

Напомним, российские войска нанесли два удара по Сумам баллистикой 13 апреля. Под удар попал центр города, где на тот момент находилось много людей. В момент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественном транспорте.

Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже количество пострадавших возросло до 34, затем до 83. Около 15:30 ГСЧС Украины сообщила, что количество пострадавших возросло до 99 человек, из них 11 детей.

Больше всего людей пострадали в троллейбусе, который проезжал рядом с эпицентром одного из ударов. Практически все, кто находился в электротранспорте, погибли.