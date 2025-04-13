Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших возросло почти до 100

В Сумах возросло количество пострадавших от ракетного удара, который нанесли российские оккупанты 13 апреля. Число раненых приблизилось к ста, среди них - более десяти детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Сумы: по состоянию на 15:35 возросло количество пострадавших до 99 человек, из них 11 детей", - заявили в ГСЧС Украины.

Ранее, по состоянию на 13:40, сообщалось о 31 погибшем (среди них два ребенка). Среди 84 раненых было 10 детей.

Согласно данным на 14:10, общее количество погибших возросло до 32.

Сейчас спасатели продолжают свою работу на месте вражеского удара.

Удар России по Сумах

Напомним, российские войска нанесли два удара по Сумам баллистикой 13 апреля. Под удар попал центр города, где на тот момент находилось много людей. В момент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественном транспорте.

Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже количество пострадавших возросло до 34, затем до 83. Сейчас центр города перекрыт, там работают полицейские, спасатели, медики. Фиксируется большое количество разрушений.

Больше всего людей пострадали в троллейбусе, который проезжал рядом с эпицентром одного из ударов. Практически все, кто находился в электротранспорте, погибли.

Тактика врага во время сегодняшнего обстрела была аналогичной обстрелу в Кривом Роге недавно. Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.

Глава МВД Украины Игорь Клименко в эксклюзивном комментарии для РБК-Украина сообщил, что по Сумах было нанесено два удара баллистикой.

Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.