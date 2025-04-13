Стармер шокирован ударом по Сумах: "Путин должен немедленно согласиться на полное прекращение огня"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на ракетную атаку РФ на Сумы 13 апреля. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен немедленно согласиться на полное прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы британского правительства в соцсети Х.

Стармер отметил, что он был потрясен ужасными атаками России на гражданское население в Сумах.

"В эти трагические моменты мои мысли с жертвами и их близкими. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен немедленно согласиться на полное и безусловное прекращение огня", - подчеркнул британский премьер.

Удар по Сумах

Напомним, российские войска нанесли два удара по Сумам баллистикой 13 апреля. Под удар попал центр города, где на тот момент находилось много людей. В момент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественном транспорте.

Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже количество пострадавших возросло до 34, затем до 83. Около 15:30 ГСЧС Украины сообщила, что количество пострадавших возросло до 99 человек, из них 11 детей.

Больше всего людей пострадали в троллейбусе, который проезжал рядом с эпицентром одного из ударов. Практически все, кто находился в электротранспорте, погибли.

Тактика врага во время сегодняшнего обстрела была аналогичной обстрелу в Кривом Роге недавно. Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.

Реакция мира на трагедию в Сумах

Президент Франции Эмануэль Макрон резко отреагировал на обстрел Сум. Он заявил, что всем известно, что только Россия хотела этой войны. По словам французского президента, сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее, "вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента (США Дональда, ред.) Трампа".