Макрон резко отреагировал на обстрел Сум: Россия выбирает войну вместо предложений Трампа

Россия выпустила две ракеты по центру Сум. Мир должен применить решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента.

"Сегодня утром две российские ракеты попали в самый центр города Сумы в Украине, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских, среди которых снова дети", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что всем известно, что только Россия хотела этой войны, и по его словам, сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее.

"Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента (США Дональда, ред.) Трампа. Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь", - подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели.

"Жертвам, раненым, всей Украине, которая оказывает сопротивление, - наша солидарность, наше уважение, наша преданность", - добавил он.