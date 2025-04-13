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Макрон резко отреагировал на обстрел Сум: Россия выбирает войну вместо предложений Трампа

Франция, Воскресенье 13 апреля 2025 15:52
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Макрон резко отреагировал на обстрел Сум: Россия выбирает войну вместо предложений Трампа Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия выпустила две ракеты по центру Сум. Мир должен применить решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента.

"Сегодня утром две российские ракеты попали в самый центр города Сумы в Украине, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских, среди которых снова дети", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что всем известно, что только Россия хотела этой войны, и по его словам, сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее.

"Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента (США Дональда, ред.) Трампа. Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь", - подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели.

"Жертвам, раненым, всей Украине, которая оказывает сопротивление, - наша солидарность, наше уважение, наша преданность", - добавил он.

Ракетный удар по Сумах

Напомним, что сегодня, 13 апреля, в Вербное воскресенье, российские оккупанты нанесли двойной ракетный удар по центру Сум.

Тактика врага во время сегодняшнего обстрела была аналогичной обстрелу в Кривом Роге недавно. Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.

По последним данным известно, что в Сумах погибли более 30 человек, среди жертв есть дети. Еще десятки людей получили ранения, среди раненых 10 детей.

Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.

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