Посол США сделала заявление о ракетной атаке на Сумы: упомянула ли Россию

Россия нанесла баллистический удар по Сумах. Военные РФ снова использовали кассетные боеприпасы, что значительно усилило масштабы разрушений и ущерб гражданскому населению.

Об этом сказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление .

Она отметила. что, как и в Кривом Роге, на этот раз россияне использовали кассетные боеприпасы, что усилило масштабы разрушений и вред для гражданского населения.

"Сегодня, в Вербное воскресенье, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Сумах - погибли 32 украинских мирных жителя, еще 99 получили ранения", - подчеркнула посол.

Скандал с заявлениями Бринк

Заметим, что на прошлой неделе Россия нанесла удар баллистической ракетой по городу Кривой Рог. Тогда в результате удара погибли десятки человек, девять из них - дети.

Тогда Бринк отреагировала на удар, однако в своей заметке она не упомянула, что по городу ударила именно российская баллистическая ракета.

На ее заявление отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что "неприятно удивлен" такой слабой реакцией посольства США.

Подробнее об атаке врага на Кривой Рог и последствиях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Примечательно, что через несколько дней посол Бринк снова отреагировала на трагедию в Кривом Роге. Однако на этот раз все же указала на причастность России к удару по городу.

Заметим также, что на днях появилась информация, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.

Ракетный удар по Сумах

Напомним, что сегодня, 13 апреля, Россия нанесла двойной ракетный удар по центру Сум, применив две баллистические ракеты.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Тактика врага во время сегодняшнего обстрела, как и отметила Бринк, действительно была аналогичной обстрелу в Кривом Роге. Как сообщили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.

Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.

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