Назван лучший хлеб, который стоит всегда покупать: есть в каждом магазине

Цельнозерновой хлеб считают одной из самых полезных альтернатив традиционной выпечке. Он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, поддерживающих работу пищеварительной системы и сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Польза цельнозернового хлеба

По данным Национальной медицинской библиотеки "MedlinePlus", некоторые виды хлеба могут называться "пшеничный хлеб", но они не изготовлены из 100% цельной пшеницы.

Они могут содержать смесь цельного и рафинированного зерна. Поэтому важно внимательно читать состав, чтобы убедиться, что хлеб изготовлен исключительно из цельнозерновой пшеницы. Первым ингредиентом должна быть цельнозерновая мука.

Еще одной подсказкой о том, что это исключительно цельное зерно, является содержание клетчатки. Большинство 100% цельнозернового хлеба содержат не менее 3 г на ломтик. Это дает 20% суточной нормы клетчатки, если вы съедите два ломтика.

Эта клетчатка ускоряет прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт, борясь с запорами.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что диеты с высоким содержанием добавленного сахара и натрия связаны с запорами.

Хлеб может быть скрытым источником натрия и добавленного сахара в рационе. Старайтесь выбирать хлеб с менее чем 1 г добавленного сахара.

Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний, внимательность к добавленному сахару и натрию не только улучшает работу кишечника, но и способствует метаболическому и сердечно-сосудистому здоровью. Употребление чрезмерного добавленного сахара и натрия связано с диабетом 2 типа и сердечными заболеваниями.

Суточная норма хлеба

На сайте Мауо clinic говорится, что в рамках диеты DASH (диетической профилактики гипертонии) рекомендуют есть 6-8 порций зерновых в день. Однако порция зерновых - это ломтик хлеба.

Согласно "Здоровой тарелке Гарвардской школы", 1/4 тарелки должны быть заполнена цельнозерновыми продуктами, включая хлеб.