ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Назван лучший хлеб, который стоит всегда покупать: есть в каждом магазине

Среда 27 августа 2025 09:11
UA EN RU
Назван лучший хлеб, который стоит всегда покупать: есть в каждом магазине Назван хлеб, который полезен для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Цельнозерновой хлеб считают одной из самых полезных альтернатив традиционной выпечке. Он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов, поддерживающих работу пищеварительной системы и сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Польза цельнозернового хлеба

По данным Национальной медицинской библиотеки "MedlinePlus", некоторые виды хлеба могут называться "пшеничный хлеб", но они не изготовлены из 100% цельной пшеницы.

Они могут содержать смесь цельного и рафинированного зерна. Поэтому важно внимательно читать состав, чтобы убедиться, что хлеб изготовлен исключительно из цельнозерновой пшеницы. Первым ингредиентом должна быть цельнозерновая мука.

Еще одной подсказкой о том, что это исключительно цельное зерно, является содержание клетчатки. Большинство 100% цельнозернового хлеба содержат не менее 3 г на ломтик. Это дает 20% суточной нормы клетчатки, если вы съедите два ломтика.

Эта клетчатка ускоряет прохождение пищи через желудочно-кишечный тракт, борясь с запорами.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что диеты с высоким содержанием добавленного сахара и натрия связаны с запорами.

Хлеб может быть скрытым источником натрия и добавленного сахара в рационе. Старайтесь выбирать хлеб с менее чем 1 г добавленного сахара.

Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний, внимательность к добавленному сахару и натрию не только улучшает работу кишечника, но и способствует метаболическому и сердечно-сосудистому здоровью. Употребление чрезмерного добавленного сахара и натрия связано с диабетом 2 типа и сердечными заболеваниями.

Суточная норма хлеба

На сайте Мауо clinic говорится, что в рамках диеты DASH (диетической профилактики гипертонии) рекомендуют есть 6-8 порций зерновых в день. Однако порция зерновых - это ломтик хлеба.

Согласно "Здоровой тарелке Гарвардской школы", 1/4 тарелки должны быть заполнена цельнозерновыми продуктами, включая хлеб.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
Новости
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы