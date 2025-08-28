ua en ru
Какой хлеб лучше не покупать: в нем почти нет питательных веществ

Четверг 28 августа 2025 10:04
Какой хлеб лучше не покупать: в нем почти нет питательных веществ Фото: Какой хлеб не стоит покупать (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Среди разновидностей хлеба в магазине очень много видов, которые не имеют никакой пользы.

Какой хлеб не стоит покупать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео известного польского диетолога Бартека Кульчинского.

Какой хлеб почти не имеет питательных веществ

Диетолог Бартек Кульчинский считает безглютеновый хлеб, изготовленный из крахмала, худшим. Как отмечает эксперт, крахмал практически не содержит питательных веществ.

Многие такие продукты также содержат загустители, такие как карбоксиметилцеллюлоза, а также глицерин, который удерживает влагу, и консерванты, такие как пропионат кальция, которые позволяют хлебу оставаться свежим в течение нескольких месяцев, время, которое традиционный хлеб никогда бы не продержался, объясняет он.

Самая большая сложность в производстве такого хлеба заключается в замене глютена другим, натуральным ингредиентом.

"Если у вас нет конкретных рекомендаций по безглютеновому питанию, лучше выбрать другой вид хлеба", - заключает Бартек Кульчинский,

Он отмечает, что тем, кто может есть только безглютеновый хлеб, следует искать продукты, обогащенные добавками, такими как семена или косточки, повышающие пищевую ценность.

Какой хлеб лучше употреблять

Также хорошей идеей будет испечь собственный безглютеновый хлеб, который будет не только полезнее, но и значительно дешевле магазинного. Диетолог рекомендует использовать киноа и гречку.

Диетолог также не рекомендует белый пшеничный хлеб, поскольку он менее питательный, чем хлеб, изготовленный из темной цельнозерновой муки. Он содержит клетчатку, а также витамины и минералы.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

