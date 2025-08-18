5 видов хлеба из украинских магазинов, которые содержат избыток соли

Ежедневный хлеб может быть скрытой угрозой для вашего сердца. Новое исследование показало, что многие виды хлеба, включая те, что позиционируются как "полезные", содержат чрезмерное количество соли, а производители часто скрывают эту информацию.

О каких именно продуктах идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Большинство украинцев знают о вреде алкоголя или сахара, но опасность от избытка соли часто остается недооцененной. А зря, ведь именно она является одной из главных причин повышенного давления, что приводит к инфарктам и инсультам - главным убийцам украинцев.

Шокирующая статистика потребления

Согласно исследованию факторов риска неинфекционных заболеваний, среднестатистический украинец потребляет 12,6 грамма соли в день. Это в 2,5 раза превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в 5 граммов! Для людей с гипертонией этот предел еще ниже - всего 3 грамма.

Хотя многие стараются меньше солить блюда во время приготовления, львиная доля соли попадает в наш организм с готовыми продуктами. И главный "поставщик" - это хлеб.

Что показало новое исследование?

Недавно Государственный НИИ по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе при поддержке ВОЗ провел исследование содержания соли в хлебе из пяти крупных сетей супермаркетов Киева. Результаты оказались тревожными.

Среднее содержание соли составило 1,2 г на 100 г продукта. Это означает, что съев 2-3 куска хлеба, вы можете получить почти половину дневной нормы соли.

Антирейтинг хлеба по содержанию соли (на 100 г):

Хлеб светлый "Тоскана" - 1,92 г

Хлеб тостовый "Спельта и лен" - 1,75 г

Багет французский - 1,68 г

Хлеб темный "Венский" - 1,65 г

Хлеб гречневый - 1,61 г

Особое внимание привлекает то, что "трендовые" виды хлеба (спельтовый, гречневый, цельнозерновой), которые часто покупают сторонники здорового питания, оказались среди лидеров по содержанию соли.

Наименее солеными оказались булочки пшеничные (0,7 г) и некоторые виды украинского подового, гостеприимного и душистого бездрожжевого хлеба (0,82 г).

Обман на этикетке

Исследование выявило и массовые нарушения со стороны производителей. На упаковке 9 из 40 образцов вообще не было информации о содержании соли. А 16% производителей указали на этикетке заниженные данные, которые не подтвердились лабораторно.

Что делать?

Читайте этикетки. Выбирайте хлеб и другие продукты с наименьшим содержанием соли.

Не доверяйте маркетингу. Надпись "цельнозерновой" или "полезный" не гарантирует низкого содержания соли.

Требуйте информацию. Отсутствие данных о составе является нарушением ваших прав. Не стесняйтесь обращать на это внимание.