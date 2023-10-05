Над Варшавой впервые развернут систему ПРО на базе Patriot

Польские военные впервые развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны "Висла". Ее основой стал зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Польши.

В оборонном ведомстве страны уточнили, что первое боевое дежурство системы "Пэтриот" начнется в пятницу, 6 октября.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал это "историческим и новаторским событием".

"Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству с элементами этой современной системы", - говорится в заявлении.

Польский министр сегодня на варшавском аэропорту Бемово посетил военных, которые в составе огневой группы 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств будут управлять пусковыми установками, купленными страной у Соединенных Штатов Америки..

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на фоне системы Patriot под Варшавой (фото: twitter.com/MON_GOV_PL)

Польша усиливает защиту своего неба

Отметим, что Польша в последнее время активно покупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны, в частности нарастить ПВО/ПРО.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна использует опыт Украины в построении собственной противовоздушной обороны.

В сентябре в Пентагоне заявили о планах рассмотреть возможность поставок Польши модернизаций для систем Patriot.

Перед этим в Министерстве обороны Германии озвучили Польше предложение продлить развертывание трех систем ПВО Patriot до конца 2023 года.

Напомним, что Польша приняла предложение Германии по размещению на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотели установить на границе с Украиной.

Также перед этим мы писали, что Германия передаст Польше 8 единиц ПВО Patriot.