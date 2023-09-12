ua en ru
Вт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пентагон рассматривает возможность поставок Польши модернизаций для систем Patriot

Вторник 12 сентября 2023 04:47
UA EN RU
Пентагон рассматривает возможность поставок Польши модернизаций для систем Patriot Фото: Польша хочет закупить у США модернизацию для ПВО Patriot (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Госдепартамент США одобрил продажу Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной ориентировочной для систем Patriot стоимостью 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

В понедельник Пентагон сообщил, что Польша, как союзник США по НАТО, запросила закупку второй фазы двухэтапной программы модернизации системы MIM-104 Patriot Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами.

Поставки будут включать 93 центра управления системой, 175 сетевых ретрансляторов управления огнем и другое сопутствующее оборудование.

"Интерес Европы к американскому вооружению, особенно к средствам ПВО/ПРО, связи, противотанковым ракетам Javelin и дронов, сильно возрос, поскольку эти виды вооружения оказались критически важными для обороны Украины", - пишет издание.

Оборонные закупки Польши

Напомним, Польша в последнее время активно покупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны.

В частности, она заказала у США танки Abrams и около полутысячи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Соединенные Штаты Америки ПВО
NEWS
Враг бьет по нашим окопам. Опытное может открыть путь в сторону Донецка, но ВСУ нелегко
Враг бьет по нашим окопам. Опытное может открыть путь в сторону Донецка, но ВСУ нелегко
DAILY
Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны