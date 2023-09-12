Пентагон рассматривает возможность поставок Польши модернизаций для систем Patriot

Госдепартамент США одобрил продажу Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной ориентировочной для систем Patriot стоимостью 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

В понедельник Пентагон сообщил, что Польша, как союзник США по НАТО, запросила закупку второй фазы двухэтапной программы модернизации системы MIM-104 Patriot Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами.

Поставки будут включать 93 центра управления системой, 175 сетевых ретрансляторов управления огнем и другое сопутствующее оборудование.

"Интерес Европы к американскому вооружению, особенно к средствам ПВО/ПРО, связи, противотанковым ракетам Javelin и дронов, сильно возрос, поскольку эти виды вооружения оказались критически важными для обороны Украины", - пишет издание.

Оборонные закупки Польши

Напомним, Польша в последнее время активно покупает разную военную технику для того, чтобы укрепить оборону страны.

В частности, она заказала у США танки Abrams и около полутысячи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как отмечало издание The Telegraph еще в мае, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

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