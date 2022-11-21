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Польша получит от Германии системы Patriot: их хотят разместить на границе с Украиной

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Понедельник 21 ноября 2022 12:50
Польша получит от Германии системы Patriot: их хотят разместить на границе с Украиной Фото: Польша хочет разместить дополнительные системы Patriot на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша приняла предложение Германии о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot. Комплексы хотят установить на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"Я с удовлетворением принял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. В ходе сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной предложу разместить комплекс на границе с Украиной", - отметил он.

Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, которые привели к гибели двух человек.

Варшава и Вашингтон считают, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Между тем президент Украины Владимир Зеленский считает, что это была российская ракета, а не украинская.

При этом США возлагают на РФ ответственность за эту ситуацию вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

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