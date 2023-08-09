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Германия предложила продолжить присутствие своих Patriot в Польше

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Среда 09 августа 2023 02:31
Германия предложила продолжить присутствие своих Patriot в Польше Фото: Германия хочет продолжить развертывание Patriot в Польше (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия озвучила Польше предложение продлить развертывание трех систем ПВО Patriot до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Министерстве обороны Германии сообщили, что в настоящее время в Польше, кроме трех комплексов Patriot, находятся около 300 немецких солдат. Они базируются в городе Замость, что в 50 км от украинской границы.

Также в Минобороны отметили, что развертывание систем после 2023 пока не планируется.

Немецкие Patriot в Польше

15 ноября 2022 года обломки российской ракеты упали на территории польского города Пшеводув в Люблинском воеводстве, погибли два человека. После Германия предложила Польше разместить на границе системы Patriot для защиты воздушного пространства НАТО.

В декабре того же года страны договорились о передаче комплеков, а в конце января следующего года Германия начала развертывание ПВО в Польше.

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