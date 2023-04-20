ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша выстраивает свою ПВО с учетом опыта Украины, - министр обороны

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 17:11
Польша выстраивает свою ПВО с учетом опыта Украины, - министр обороны Фото: Мариуш Блащак, министр обороны Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша использует опыт Украины в построении собственной противовоздушной обороны. Страна уже достигла результатов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В построении польской ПВО важную роль играет опыт войны в Украине", - отметил глава Минобороны.

По его словам, Польша уже очень далеко продвинулась в создании многослойной противовоздушной обороны. На учениях в стране использовали сразу ЗРК Patriot, пусковые установки iLauncher и зенитные комплексы Pilica.

"У нас также есть ПЗРК Piorun, а значит системы ПВО/ПРО очень короткого радиуса действия. Кроме того, мы интегрируем систему противодействия дронам. Нашей целью является формирование отдельных слоев (системы ПВО) и интеграция их таким образом, чтобы они являлись единой системой", - подчеркнул Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша отошла от постсоветской системы организации, где за ПВО отвечали подразделения как в воздушных, так и в сухопутных силах.

Он уточнил, что идет процесс отказа от старой постсоветской техники, на вооружении появляются американские ЗРК Patriot, британские CAMM, а также польские ПЗРК Piorun и антидроновые системы.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в стране построят склады для тысяч единиц военной техники.

Также мы писали, что Польша получила танки и гаубицы от Южной Кореи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ПВО Война России против Украины
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны