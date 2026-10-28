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В Варшаве задержан украинец по подозрению в подготовке диверсий в Румынии по заказу РФ

11:29 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
В Варшаве задержан украинец по подозрению в подготовке диверсий в Румынии по заказу РФ Фото: полиция Польши (Getty Images)
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В Польше задержан 25-летний гражданин Украины, подозреваемый в причастности к группе, которая могла готовить диверсии по заказу России. Дело связывают, в частности, с поджогом оборонного предприятия в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По информации издания, украинец был задержан сотрудниками Центрального следственного управления полиции Польши. Речь идет об Артеме С., которого румынские правоохранители считают одним из трех участников группировки, причастной к диверсионной деятельности.

Что известно о поджоге оборонного предприятия

В центре расследования - пожар, который произошел в середине сентября у предприятия государственного оборонного концерна Romarm в городе Брашов в центральной части Румынии. Огонь охватил территорию площадью около 1000 квадратных метров.

Как сообщает RMF FM, по версии румынских служб, задержанный украинец не должен был непосредственно совершать поджог. Его вероятной ролью была разведка: он должен был определить объект для атаки, а также обеспечить финансирование операции.

Следствие подозревает, что группа действовала по заказу России.

Какие объекты могли стать целями диверсантов

По данным румынских служб, Артём С. мог сотрудничать с двумя гражданами Беларуси. Они были задержаны в Германии.

Следователи также проверяют информацию о возможных планах группы по другим объектам. Среди потенциальных целей называются центры подготовки украинских военных, государственные и частные предприятия по производству оружия, а также другие промышленные объекты.

Напомним, Служба информации Румынии разоблачила диверсионную сеть, которую, по данным разведки, координировала Россия. Ее связывают с пожаром 14 сентября на промышленной площадке Carfil в Брашове, недалеко от предприятия государственного оборонного концерна Romarm.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что российский диктатор Владимир Путин приказал усилить диверсии против стран НАТО.

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