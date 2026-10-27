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Пожар возле оружейного завода в Румынии устроила сеть РФ, - разведка

04:42 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Пожар возле оружейного завода в Румынии устроила сеть РФ, - разведка Фото: в Румынии разоблачили российскую сеть диверсантов, причастную к пожару в Брашове (Getty Images)
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Служба информации Румынии разоблачила диверсионную сеть, координированную Россией. Она причастна к сентябрьскому пожару в Брашове возле завода государственного оборонного концерна Romarm, а среди других ее целей были центры подготовки украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пожар вспыхнул вечером 14 сентября на промышленной площадке Carfil в Брашове, рядом с предприятием CARFIL SA. Это дочерняя компания Romarm, государственного оборонного концерна Румынии. Огонь охватил здание площадью около 1000 квадратных метров, в котором размещались автомастерские, станция техосмотра и автомойка.

DIICOT открыла уголовное производство против трех иностранцев, проживавших в странах ЕС:

  • двух граждан Беларуси, задержанных в Германии, когда они готовили подобные диверсии;
  • гражданина Украины, найденного в Польше. Ордер на его арест был издан 26 октября.

Какие цели мала сеть

По данным SRI, российские координаторы определили цели сети по всему региону: государственные и частные оружейные предприятия, а также другие военные и промышленные объекты. В этом году в Румынии обнаружили и другие попытки диверсий, в частности, против международных военных объектов и центров подготовки украинских военных.

В разведке подчеркивают, что пожар в Брашове - часть более широкой кампании диверсий, которую Россия координирует в Европе. МВД Румынии усилило охрану критической инфраструктуры, оборонных заводов и крупных логистических складов.

Давление России на Румынию заметно усилилось в этом месяце. 17 октября румынские F-16 сбили две реактивные ударные дроны РФ, нарушившие воздушное пространство страны над Черным морем примерно в 120 км к востоку от острова Змеиный.

За два дня до этого, 15 октября, в территориальных водах Румынии после атак дронов загорелись два химических танкера. На судне Wine Trader под флагом Сан-Марино семь членов экипажа пропали без вести, пятеро спасли. А 2 октября вблизи села Плаура в уезде Тульча упал объект, похожий на беспилотник, после чего возник пожар.

Диверсии Россия устраивает и где-нибудь в Европе. По данным The Wall Street Journal, Путин приказал усилить их против стран НАТО, а в августе в аэропорту Лейпцига возле украинского Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой.

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