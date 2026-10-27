Пожар возле оружейного завода в Румынии устроила сеть РФ, - разведка

Служба информации Румынии разоблачила диверсионную сеть, координированную Россией. Она причастна к сентябрьскому пожару в Брашове возле завода государственного оборонного концерна Romarm, а среди других ее целей были центры подготовки украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пожар вспыхнул вечером 14 сентября на промышленной площадке Carfil в Брашове, рядом с предприятием CARFIL SA. Это дочерняя компания Romarm, государственного оборонного концерна Румынии. Огонь охватил здание площадью около 1000 квадратных метров, в котором размещались автомастерские, станция техосмотра и автомойка.

DIICOT открыла уголовное производство против трех иностранцев, проживавших в странах ЕС:

двух граждан Беларуси, задержанных в Германии, когда они готовили подобные диверсии;

гражданина Украины, найденного в Польше. Ордер на его арест был издан 26 октября.

Какие цели мала сеть

По данным SRI, российские координаторы определили цели сети по всему региону: государственные и частные оружейные предприятия, а также другие военные и промышленные объекты. В этом году в Румынии обнаружили и другие попытки диверсий, в частности, против международных военных объектов и центров подготовки украинских военных.

В разведке подчеркивают, что пожар в Брашове - часть более широкой кампании диверсий, которую Россия координирует в Европе. МВД Румынии усилило охрану критической инфраструктуры, оборонных заводов и крупных логистических складов.