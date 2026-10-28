У Варшаві затримали українця за підозрою в підготовці диверсій у Румунії на замовлення РФ

У Польщі затримали 25-річного громадянина України, якого підозрюють у причетності до групи, що могла готувати диверсії на замовлення Росії. Справу пов'язують, зокрема, з підпалом оборонного підприємства в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

За інформацією видання, українця затримали співробітники Центрального слідчого управління поліції Польщі. Йдеться про Артема С., якого румунські правоохоронці вважають одним із трьох учасників угруповання, причетного до диверсійної діяльності.

Що відомо про підпал оборонного підприємства

У центрі розслідування - пожежа, яка сталася в середині вересня поблизу підприємства державного оборонного концерну Romarm у місті Брашов у центральній частині Румунії. Вогонь охопив територію площею близько 1000 квадратних метрів.

Як повідомляє RMF FM, за версією румунських служб, затриманий українець не мав безпосередньо здійснювати підпал. Його ймовірною роллю була розвідка: він мав визначити об'єкт для атаки, а також забезпечити фінансування операції.

Слідство підозрює, що група діяла на замовлення Росії.

Які об'єкти могли стати цілями диверсантів

За даними румунських служб, Артем С. міг співпрацювати з двома громадянами Білорусі. Їх затримали в Німеччині.

Слідчі також перевіряють інформацію про можливі плани групи щодо інших об'єктів. Серед потенційних цілей називають центри підготовки українських військових, державні та приватні підприємства з виробництва зброї, а також інші промислові об'єкти.