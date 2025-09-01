ua en ru
Тренер "Бенфики" о Судакове: "Это игрок чрезвычайного качества, который усилит команду"

Понедельник 01 сентября 2025 13:22
Тренер "Бенфики" о Судакове: "Это игрок чрезвычайного качества, который усилит команду" Георгий Судаков и главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже (фото: facebook.com/SLBenfica)
Автор: Екатерина Урсатий

Главный тренер португальской "Бенфики" Бруно Лаже после победы своей команды над "Альверкой" в 4-м туре Лиги поделился мыслями относительно подписания украинского полузащитника Георгия Судакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиссабонского клуба.

Главный тренер о подписании украинца

"Он - замечательный актив. Это игрок чрезвычайного качества, который усилит команду, который позволит нам продолжать строить эту команду, в которой, независимо от системы, у нас есть решение для игры в соответствии со стратегией и соперника, благодаря различным позициям, на которых он играет", - отметил наставник "орлов".

Это заявление подчеркивает универсальность украинского хавбека, ведь его способность эффективно действовать на разных позициях в центре поля - от атакующего полузащитника до "восьмерки" - дает тренеру больше тактических возможностей.

Комментарии Судакова

Сам Георгий уже успел поделиться своими первыми впечатлениями от перехода, и успел очертил свои амбициозные цели в новом клубе.

"Больше всего хочу выиграть все с этим клубом и считаю, что могу достичь этого с этой невероятной командой. Хочу выиграть чемпионат, Кубок Португалии и пройти дальше в Лиге чемпионов, квалифицироваться в следующий этап", - отметил игрок

Кроме того, он подтвердил, что готов играть на любой позиции, где его видит тренер.

"Могу играть на любых позициях атаки, также в полузащите, на своей позиции как номер 10, но также могу играть как "шестерка" или "восьмерка". В "Шахтере" я играл левым и правым вингером. Для меня не очень важно, где могу играть, я хочу показать себя на поле", - добавил Георгий.

Геогрий Судаков на тренировке "Бенфики" (фото: facebook.com/SLBenfica)

Детали сделки

Переход Судакова в "Бенфику" оформлен как арендное соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26. Однако, это не просто временное усиление, а стратегический шаг, поскольку договор предусматривает обязательный опцион выкупа.

За аренду украинского полузащитника "Бенфика" заплатила 6,75 миллиона евро. Кроме того, символическим является выбор игрового номера: Судаков будет выступать под номером 10, который в футболе обычно принадлежит лидерам команды, наверное, это тоже подчеркивает большие ожидания от него со стороны руководства и тренерского штаба.

Украина Футбол Бенфика
Новости
