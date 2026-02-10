Валютный разрыв: каким будет курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара
Курс евро продолжает расти, тогда как доллар держится на уровне 43 гривен. И в этом году паритета валюты не ожидается.
Каким будет фициальный курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Курс на 11 февраля: Доллар - 43,09 грн (+6 коп.), евро - 51,25 грн (+13 коп.).
- Почему евро дороже: В ЕС традиционно ниже инфляция и меньше дефицит бюджета, чем в США.
- Сила доллара: Это главная резервная валюта мира (60% всех запасов) и основное средство расчета за сырье.
- Паритет (1:1): В 2026 году равенство курсов маловероятно.
- Риск: Если доллар сильно укрепится к евро, в Украине подорожает импорт из США.
Курс валют
Нацбанк установил официальный курс валют на 11 февраля. Так, европейская валюта продолжает расти в цене и завтра подорожает еще на 13 копеек - до 51,25 гривен.
Что касается доллара, он также немного прибавит в цене и завтра курс доллара составит 43,09 гривны (+6 копеек).
Почему евро дороже доллара?
В комментарии РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская объяснила, что евро дороже доллара, поскольку исторически Евросоюз имеет более низкую инфляцию.
Европа (евро):
- Традиционно более низкая инфляция.
- Меньший дефицит бюджета (по сравнению с США).
- Ориентация на экспорт.
США (доллар):
- 60% мировых резервов хранятся именно в долларе.
- Основная валюта для торговли сырьем (нефть, газ и т.д.).
Ситуация, когда евро и доллар на одном уровне (паритет -1 EUR = 1 USD) - возможна. Такое, как отмечает эксперт, было, например, в 2022 году. Но в 2026 году такая вероятность не высока.
Это возможно, если доллар будет укрепляться на мировом рынке, тогда как на евро будет оказываться давление.
"Если доллар укрепится по отношению к евро, то в украинских реалиях это негативно повлияет на цены на импорт из США", - считает она.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.