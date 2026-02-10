ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Валютный разрыв: каким будет курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара

Украина, Вторник 10 февраля 2026 17:28
Валютный разрыв: каким будет курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара Фото: каким будет курс валют 11 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Курс евро продолжает расти, тогда как доллар держится на уровне 43 гривен. И в этом году паритета валюты не ожидается.

Каким будет фициальный курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс на 11 февраля: Доллар - 43,09 грн (+6 коп.), евро - 51,25 грн (+13 коп.).
  • Почему евро дороже: В ЕС традиционно ниже инфляция и меньше дефицит бюджета, чем в США.
  • Сила доллара: Это главная резервная валюта мира (60% всех запасов) и основное средство расчета за сырье.
  • Паритет (1:1): В 2026 году равенство курсов маловероятно.
  • Риск: Если доллар сильно укрепится к евро, в Украине подорожает импорт из США.

Курс валют

Нацбанк установил официальный курс валют на 11 февраля. Так, европейская валюта продолжает расти в цене и завтра подорожает еще на 13 копеек - до 51,25 гривен.

Что касается доллара, он также немного прибавит в цене и завтра курс доллара составит 43,09 гривны (+6 копеек).

Почему евро дороже доллара?

В комментарии РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская объяснила, что евро дороже доллара, поскольку исторически Евросоюз имеет более низкую инфляцию.

Европа (евро):

  • Традиционно более низкая инфляция.
  • Меньший дефицит бюджета (по сравнению с США).
  • Ориентация на экспорт.

США (доллар):

  • 60% мировых резервов хранятся именно в долларе.
  • Основная валюта для торговли сырьем (нефть, газ и т.д.).

Ситуация, когда евро и доллар на одном уровне (паритет -1 EUR = 1 USD) - возможна. Такое, как отмечает эксперт, было, например, в 2022 году. Но в 2026 году такая вероятность не высока.

Это возможно, если доллар будет укрепляться на мировом рынке, тогда как на евро будет оказываться давление.

"Если доллар укрепится по отношению к евро, то в украинских реалиях это негативно повлияет на цены на импорт из США", - считает она.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

