Главная » Аналитика » Интервью

Забудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не "съела" инфляция

Киев, Четверг 05 февраля 2026 19:30
Забудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не "съела" инфляция Фото: где держать сбережения, чтобы не беднеть из-за инфляции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Держать сбережения в наличных сегодня – это не просто не выгодно, а рискованно. Эксперты советуют диверсифицировать активы, чтобы инфляция не "съедала" ваш капитал.

Почему золото в украшениях не является инвестицией, как правильно покупать валюту в обменниках и где найти прибыль в 9-10% "чистыми" – РБК-Украина расспросило Тараса Козака, основателя и президента инвестиционной группы "УНИВЕР".

Главное:

  • Ловушка налички. За прошлый год владельцы долларов "под матрасом" потеряли 8% покупательной способности из-за инфляции.
  • Выгода ОВГЗ. Государственные облигации дают 17% доходности. Это позволяет получить до 10% реальной прибыли сверх инфляции.
  • Золото – не инвестиция. При покупке украшений вы теряете деньги на НДС, примесях и наценке за бренд.
  • Риски "бетона". Покупать жилье для спекуляций во время войны – опасно. Автомобиль также не является активом, потому что только дешевеет.
  • Старые доллары. Купюры 1996 года – законные. Если банк их не принимает, необходимо жаловаться в НБУ.
Забудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не &quot;съела&quot; инфляцияЗабудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не &quot;съела&quot; инфляцияЗабудьте о наличных: где хранить деньги, чтобы их не &quot;съела&quot; инфляция

Фото: эксперт дал советы украинцам по сбережениям (инфографика РБК-Украина)

Покупать, продавать или ждать?

– Есть простой ответ. Нельзя на все деньги покупать валюту, продавать валюту. Надо диверсифицировать свои активы. Это самая правильная позиция. Немного в валюте, немного в долларах, евро, немного в гривнах.

Конечно, не в гривнах в наличных, а где-то в финансовых инструментах. Лучше всего – это ОВГЗ, гривна и валюта.

Что выгоднее в 2026 году: валюта "под матрасом", гривневые депозиты (краткосрочные) или военные облигации (ОВГЗ)?

– Это могут быть депозиты или тоже ОВГЗ. Потому что это надежно и доходно. А держать в наличных - это не очень выгодно, потому что можно потерять: забыть, где оно лежало, или оно сгорит в пожаре, или украдут. Много разных вариантов потери есть.

Поэтому покупать валюту или продавать валюту – это вообще не вопрос. Если у вас есть планы в валюте, например, купить машину или недвижимость. То какую-то часть держите в этих активах финансовых, которые номинированы в такой валюте.

Какие преимущества ОВГЗ и почему именно гривневые?

– В Украине лучше всего держать ОВГЗ гривневые. Почему? Потому что мы тратим средства в гривне, и нам надо, чтобы наши сбережения не теряли свою покупательную способность.

То есть, чтобы мы на них зарабатывали больше, чем инфляция. Инфляция у нас на сегодня 8%. А если какие-то финансовые держания приносят больше, значит, мы повышаем покупательную способность своих сбережений. Ну, то есть, инфляция 8, мы заработали 12, значит, на 4% больше через год мы сможем купить активов.

На сегодня доходность ОВГЗ – 17%. То есть, при инфляции 8%, а она планируется к снижению, это, значит, 9-10% чистого роста покупательной способности наших сбережений, если мы инвестируем их в гривневые ОВГЗ. Но граждане не очень об этом знают, поэтому... инвестируют в наличные доллары.

За 2025 год доллар стоял на месте. Инфляция в долларах тоже была, в гривне была. То есть у нас инфляция за 2025 год – 8%. Поскольку курс не изменился и на начало и на конец года был примерно 42. Это значит, что покупательная способность их сбережений на 8% уменьшилась. Вот и результат.

Есть ли смысл сейчас инвестировать в жилье (особенно в прифронтовых городах), автомобили или это рискованные пассивы?

– Это не инвестировать, это просто купить недвижимость, чтобы там жить. Но купить с целью, чтобы оно выросло, потом продать, то есть для спекуляции на жилье, это не очень активно в стране, которая воюет, где "прилетает" постоянно и так далее.

А если накупить и сдавать?

– Ну это то же самое. Ну вы сдаете, а потом "прилетело", или не дай бог захватили, или еще что-то случилось, и что? Плюс у нас зимой замораживают все. Это может снизить стоимость этого актива и вы продадите через несколько лет дешевле.

А что касается автомобилей?

– Если у вас есть желание ездить на машинах, то есть купить свою машину. Конечно, стоит ее купить. Если инвестировать, то я не представляю себе, что значит инвестировать в машины, когда нет актива для инвестирования. А машина с каждым годом дешевле. Поэтому ездите вы на ней или не ездите, она все равно становится дешевле.

Другое дело, если это бизнес. Если вы купили машину и сдаете ее в аренду, или используете ее для оказания услуг, такси – это тогда актив. А иначе – это неэффективное использование средств.

Стоит ли вкладываться в акции иностранных компаний или золотые украшения?

– В рамках диверсификации, когда мы говорим о разложении сбережений на разные кучки, конечно, есть. Но Национальный банк не позволяет выводить средства из Украины для покупки акций. Есть там определенные "серые" схемы, 100 тысяч гривен в месяц можно вывезти. Но это, скажем так, "серые" схемы.

В Украине акций, к сожалению, нет нормальных, в которые можно инвестировать.

А что насчет золотых украшений? Есть ли смысл вкладывать в них?

– Нет, здесь потери очень большие. Во-первых, вы покупаете не банковское золото, а с примесями разными. 585-я проба, значит, что 57% это золото, а еще более 42% – это разные примеси. Во-вторых, вы покупаете с НДС, а когда продадите – НДС нет.

В-третьих, вы покупаете какой-то бренд, какую-то ювелирную работу – за это все вы доплачиваете. То есть купив золото в ювелирном изделии, вы теряете, когда продаете. Поэтому лучше покупать какие-то золотые монеты или что-то такое.

Банки или обменники: где выгоднее и безопаснее покупать валюту?

– Надо менять в легальных местах. Есть легальные обменники, есть банки. Если обменник легальный – у него есть лицензия. Если лицензии нет, то тогда угроза, что вы можете потерять деньги, или вам дадут какие-то фальшивые, или обманут еще как-то.

– А как понять, что это легальный обменник?

– Подходите, смотреть есть ли лицензия, она должна висеть снаружи. И в лицензии должен быть написан этот адрес.

Что делать со старыми долларами 96-го года?

– Сдавать в банк. Других вариантов нет.

А каких банкнот, кроме этих, стоит избегать или избавиться от них сейчас?

Это украинские выдумки, что 96-го года банкноты какие-то неправильные. Они абсолютно нормальные, принимаются всеми банками мировыми, украинскими тоже. Если какой-то банк не принимает эти банкноты, то надо звонить в Нацбанк и жаловаться.

Если банкноты настоящие, не поддельные, то они имеют покупательную полную номинальную стоимость. Если они не надорваны, не повреждены, не что-то такое Если просто год старый, то этот банк должен принимать, обязательно.

Вопрос – ответ (FAQ):

Покупать, продавать валюту или ждать?

  • Самый лучший вариант – диверсификация. Не стоит вкладывать все деньги в один актив. Нужно распределять сбережения: немного в долларах, евро и гривне. При этом гривну лучше держать не наличными, а в финансовых инструментах, например ОВГЗ.

Что выгоднее в 2026 году: валюта "под матрасом", гривневые депозиты или ОВГЗ?

  • Выгодными являются ОВГЗ или депозиты, поскольку это надежно и приносит доход. Держать наличные невыгодно и рискованно – их можно потерять, или они могут сгореть. Если вы планируете крупную покупку в валюте (машину или жилье), тогда стоит держать часть средств в активах в этой валюте.

Какие преимущества именно гривневых ОВГЗ?

  • В Украине это лучший способ сохранить покупательную способность денег. При текущей инфляции 8% доходность ОВГЗ составляет 17%. Это дает около 9-10% чистого роста ваших сбережений.

Есть ли смысл сейчас инвестировать в жилье или автомобили?

  • Недвижимость сейчас стоит покупать только для того, чтобы в ней жить. Покупка для перепродажи или аренды в стране, где идет война и постоянные "прилеты", слишком рискованна. По авто – это не инвестиция, а пассив, поскольку машина дешевеет с каждым годом.

Стоит ли вкладываться в акции иностранных компаний или золото?

  • Акции – как вариант диверсификации, но Нацбанк сейчас ограничивает вывод средств за границу. Касательно золотых украшений – это плохая инвестиция из-за больших потерь на НДС, ювелирной работе и низкой пробы. Если покупать золото, то в виде банковских монет и тому подобное.

Где безопаснее покупать валюту: в банках или обменниках?

  • Только в легальных местах. У законного обменника должна быть лицензия, размещенная на видном месте, где указан именно тот адрес, по которому он работает. Если лицензии нет – есть риск получить фальшивые деньги.

Что делать со "старыми" долларами 1996 года и каких банкнот избегать?

  • Их нужно просто сдавать в банк. Миф, что купюры 1996 года "неправильные" – это выдумка. Они действительны во всем мире. Если банк отказывается принимать настоящую банкноту из-за ее года выпуска, нужно жаловаться в Нацбанк. Избегать стоит только действительно поврежденных или разорванных купюр.

