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ВАКС вирішив заочно судити екс-нардепа Онищенка

Новини » Політика     21.01.2020 - 15:33
ВАКС вирішив заочно судити екс-нардепа Онищенка
Фото: Олександр Онищенко (УНІАН)

Розгляд справи було відкладено до 10:00 годину 4 травня 2020 року

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурорів про здійснення спеціального судового засідання щодо колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Судді звернулись в порядку міжнародного співробітництва до Німеччини для виклику колишнього народного депутата. У зв'язку з чим розгляд справи було відкладено до 10:00 год. 4 травня 2020 року.

Онищенко фігурує в кримінальній справі про організацію так званих "газових схем" під час перебування народним депутатом. У липні 2016 року Верховна рада зняла з нього недоторканність і дала згоду на арешт, проте Онищенко зник за кордоном. Восени цього року він програв усі судові процеси в Іспанії, іспанська влада винесла рішення про його екстрадицію.

Нагадаємо, 29 листопада колишнього народного депутата Олександра Онищенка затримали в Німеччині за запитом Національного антикорупційного бюро України.

За словами глави НАБУ Артема Ситника, Онищенка мали екстрадувати в Україну з Іспанії, де той ховається від слідства, в грудні. Ситник зазначив, що екс-нардеп програв всі судові процеси в Іспанії і є рішення про його екстрадицію в Україну.

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