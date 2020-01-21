ВАКС решил заочно судить экс-нардепа Онищенко

Фото: Александр Онищенко (УНИАН)

Рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020 года

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Германию для вызова бывшего народного депутата. В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020.

Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко скрылся за границей. Осенью этого года он проиграл все судебные процессы в Испании и испанские власти вынесли решение о его экстрадиции.

Напомним, 29 ноября бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, Онищенко должны были экстрадировать в Украину с Испании, где тот скрывается от следствия, в декабре. Сытник отметил, что экс-нардеп проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции в Украину.