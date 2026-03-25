ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ВАКС получил нового руководителя: что о нем известно

23:19 25.03.2026 Ср
2 мин
Новый глава ВАКС будет занимать эту должность 3 года
aimg Иван Носальский
ВАКС получил нового руководителя: что о нем известно Фото: Игорь Строгий, глава ВАКС (facebook.com/HACCUkraine)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал нового руководителя. Пост главы суда занял Игорь Строгий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС в Facebook.

Детали назначения

"Решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым председателем суда избран Игорь Леонидович Строгий", - отметили в ВАКС.

При этом заместителем Строгого был избран Дмитрий Михайленко.

Согласно законодательству, главу ВАКС избирают путем тайного голосования среди судей этого суда. Срок полномочий в этой должности составляет три года без права быть избранным на два срока подряд.

Игорь Строгий

Информации об Игоре Строгом в открытом доступе немного. Известно, что он работает судьей ВАКС с момента запуска суда в 2019 году. До этого он занимал должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области, а также имел опыт работы юрисконсультом.

Как судья антикоррупционного суда он участвовал в рассмотрении дел, связанных с высокопоставленными чиновниками и бывшими народными депутатами.

В частности, он был судьей в делах олигарха Игоря Коломойского, экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и народной депутатки Людмилы Марченко.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Суд
Новости
РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
