ВАКС получил нового руководителя: что о нем известно

Детали назначения

"Решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым председателем суда избран Игорь Леонидович Строгий", - отметили в ВАКС.

При этом заместителем Строгого был избран Дмитрий Михайленко.

Согласно законодательству, главу ВАКС избирают путем тайного голосования среди судей этого суда. Срок полномочий в этой должности составляет три года без права быть избранным на два срока подряд.

Игорь Строгий

Информации об Игоре Строгом в открытом доступе немного. Известно, что он работает судьей ВАКС с момента запуска суда в 2019 году. До этого он занимал должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области, а также имел опыт работы юрисконсультом.

Как судья антикоррупционного суда он участвовал в рассмотрении дел, связанных с высокопоставленными чиновниками и бывшими народными депутатами.

В частности, он был судьей в делах олигарха Игоря Коломойского, экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и народной депутатки Людмилы Марченко.