Против Безуглой открыли уголовное дело: для этого понадобился суд

18:35 19.03.2026 Чт
Что именно могут проверять правоохранители по делу нардепа?
aimg Юлия Акимова aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Марьяна Безуглая, народный депутат (Getty Images)

Офис генпрокурора вместе с ГБР проводит досудебное расследование в отношении Марьяны Безуглой. Дело о государственной измене открыли по решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Офиса генпрокурора Украины и источник в правоохранительных органах.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, во исполнение постановлений Печерского районного суда Киева по обращениям заявителей в ЕРДР были внесены соответствующие сведения в отношении народного депутата Украины.

"Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора. Сейчас идет следствие, поэтому любые детали могут быть сообщены только в пределах, которые не повредят расследованию", - сказали в ОГПУ.

Что могут расследовать в отношении Безуглой

Как сообщал на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Тарута, он вместе с другим нардепом - Федором Вениславским - обращался с обращением расследовать действия Безуглой, которые могли навредить украинским военным.

Речь идет о распространении информации о 72-й бригаде, которая воевала за город Угледар. Тарута утверждает, что своими заявлениями о "выводе бригады из Угледара" нардеп сорвала ротацию войск, что привело к потере оборонительных позиций.

"Вместе с коллегой мы направляли соответствующее обращение. И важно: Генпрокуратуру обязали открыть производство через суд", - написал он в Facebook.

Напомним, в прошлом году нардепы хотели отстранить Безуглую от заседаний Верховной Рады. Такое решение мотивировали "асоциальным поведением" нардепа.

Она часто прибегала к резким высказываниям в отношении военно-политического руководства страны и не только, из-за чего даже вышла из фракции "Слуга народа".

Кроме того, Безуглая насмехалась над Тарасом Тополей, украинским певцом и военнослужащим. Она обвиняла его в "симуляции службы", а "прилет" по его квартире назвала "кармой".

Больше о том, кто такая Марьяна Безуглая, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник

