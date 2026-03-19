Против Безуглой открыли уголовное дело: для этого понадобился суд

Офис генпрокурора вместе с ГБР проводит досудебное расследование в отношении Марьяны Безуглой. Дело о государственной измене открыли по решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Офиса генпрокурора Украины и источник в правоохранительных органах.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, во исполнение постановлений Печерского районного суда Киева по обращениям заявителей в ЕРДР были внесены соответствующие сведения в отношении народного депутата Украины.

"Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора. Сейчас идет следствие, поэтому любые детали могут быть сообщены только в пределах, которые не повредят расследованию", - сказали в ОГПУ.

Что могут расследовать в отношении Безуглой

Как сообщал на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Тарута, он вместе с другим нардепом - Федором Вениславским - обращался с обращением расследовать действия Безуглой, которые могли навредить украинским военным.

Речь идет о распространении информации о 72-й бригаде, которая воевала за город Угледар. Тарута утверждает, что своими заявлениями о "выводе бригады из Угледара" нардеп сорвала ротацию войск, что привело к потере оборонительных позиций.

"Вместе с коллегой мы направляли соответствующее обращение. И важно: Генпрокуратуру обязали открыть производство через суд", - написал он в Facebook.