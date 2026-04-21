ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю главы ОП Шурме

13:10 21.04.2026 Вт
2 мин
Шурму подозревают в неправомерных доходах по "зеленому" тарифу
aimg Константин Широкун
ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю главы ОП Шурме Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме и его брату Олегу Шурме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и пресс-службу САП.

Шурму уволили из наблюдательного совета "Нафтогаза"

Отмечается, что 21 апреля по ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины и его брату, владельцу сети украинских и иностранных компаний.

После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

По данным САП, лица подозреваются в завладении средствами, предназначенными для выплат по "зеленому" тарифу, в составе организованной группы, действовавшей в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Схема в энергетике

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.

В Васильевском районе Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

После начала полномасштабного вторжения РФ предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать выплаты по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия в Украину не поступала.

Полученные средства выводили через связанные компании. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн гривен.

Что известно о Шурме

Ростислав Шурма - украинский государственный деятель и топ-менеджер, который родился 17 сентября 1983 года во Львове. До начала карьеры на государственной службе Шурма работал в частном секторе.

В мае 2021 года указом президента его назначили членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Еще в марте того же года он занимал должность советника в Офисе президента Украины, а 23 ноября 2021 года был назначен заместителем руководителя ОП.

28 января 2023 года Шурма вошел в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". 3 сентября 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом уволил Ростислава Шурму с должности заместителя главы Офиса президента.

В то же время летом этого года немецкие СМИ сообщили, что баварские правоохранители провели обыски по месту жительства Шурмы. В НАБУ подтвердили такую информацию.

Неожиданная деталь в телефоне ликвидированного стрелка в Киеве помогла полиции, - глава МВД
