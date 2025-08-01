В НАБУ подтвердили обыски у бывшего заместителя главы ОП Шурмы: что известно
В июле в Германии баварские следователи провели обыски по месту жительства бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом директор НАБУ Семен Кривонос рассказал в интервью "24 каналу".
Об обысках у Шурмы сначала сообщило издание Spiegel.
"Ростислав Шурма был заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг", - говорится в материале.
Что говорят в НАБУ
Директор НАБУ подтвердил обыски в частном доме Шурмы в Германии.
"Да я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особенно комментировать я, в силу закона, не могу, ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть. Но это уголовное производство активно расследуется", - сказал Кривонос.
По его словам, НАБУ ждет определенную информацию от немецких правоохранителей в рамках международного сотрудничества.
Что известно о Шурме
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса президента в ноябре 2021 года.
В сентябре 2024 года он был уволен с должности.
Перед этим, в феврале 2024 года, НАПК составило протокол на Ростислава Шурму. Его обвиняли в использовании должностных полномочий в собственную пользу и пользу своей семьи.
В 2023 году сообщалось, что Шурма может быть причастен к скандалу, связанному с уплатой налогов. Точнее - с оптимизацией их уплаты.
В апреле 2025 года НАБУ открыло дело против Шурмы.