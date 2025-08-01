ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В НАБУ подтвердили обыски у бывшего заместителя главы ОП Шурмы: что известно

Пятница 01 августа 2025 21:34
UA EN RU
В НАБУ подтвердили обыски у бывшего заместителя главы ОП Шурмы: что известно Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В июле в Германии баварские следователи провели обыски по месту жительства бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом директор НАБУ Семен Кривонос рассказал в интервью "24 каналу".

Об обысках у Шурмы сначала сообщило издание Spiegel.

"Ростислав Шурма был заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг", - говорится в материале.

Что говорят в НАБУ

Директор НАБУ подтвердил обыски в частном доме Шурмы в Германии.

"Да я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особенно комментировать я, в силу закона, не могу, ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть. Но это уголовное производство активно расследуется", - сказал Кривонос.

По его словам, НАБУ ждет определенную информацию от немецких правоохранителей в рамках международного сотрудничества.

Что известно о Шурме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса президента в ноябре 2021 года.

В сентябре 2024 года он был уволен с должности.

Перед этим, в феврале 2024 года, НАПК составило протокол на Ростислава Шурму. Его обвиняли в использовании должностных полномочий в собственную пользу и пользу своей семьи.

В 2023 году сообщалось, что Шурма может быть причастен к скандалу, связанному с уплатой налогов. Точнее - с оптимизацией их уплаты.

В апреле 2025 года НАБУ открыло дело против Шурмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Офис президента Ростислав Шурма
Новости
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Трамп насчитал потери России на войне в 14 раз выше украинских: какие цифры
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому