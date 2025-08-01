В НАБУ подтвердили обыски у бывшего заместителя главы ОП Шурмы: что известно

В июле в Германии баварские следователи провели обыски по месту жительства бывшего заместителя главы Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

Как сообщает РБК-Украина , об этом директор НАБУ Семен Кривонос рассказал в интервью "24 каналу".

Об обысках у Шурмы сначала сообщило издание Spiegel.

"Ростислав Шурма был заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг", - говорится в материале.

Что говорят в НАБУ

Директор НАБУ подтвердил обыски в частном доме Шурмы в Германии.

"Да я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особенно комментировать я, в силу закона, не могу, ни перспективу этого уголовного производства, ни его суть. Но это уголовное производство активно расследуется", - сказал Кривонос.

По его словам, НАБУ ждет определенную информацию от немецких правоохранителей в рамках международного сотрудничества.