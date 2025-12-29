Шурму уволили из наблюдательного совета "Нафтогаза"

Полномочия Ростислава Шурмы как члена наблюдательного совета "Нафтогаза" были прекращены досрочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука в Telegram .

Что известно о Шурме

Ростислав Шурма - украинский государственный деятель и топ-менеджер, родился 17 сентября 1983 года во Львове.

Он получил высшее образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где изучал экономику и предпринимательство, а затем окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая теория".

До прихода в государственную службу Шурма работал в частном секторе.

В мае 2021 года указом президента он был назначен членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". Накануне, в марте 2021 года, Шурма работал советником в Офисе президента Украины, а 23 ноября 2021 года стал заместителем главы Офиса президента, отвечая за экономическое направление деятельности исполнительной власти.

28 января 2023 года он стал членом наблюдательного совета "Нафтогаза".

3 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Ростислава Шурму с дожности замглавы Офиса президента.

При этом летом этого года немецкие СМИ сообщили, что баварские правоохранители провели обыски по месту жительства Шурмы. В НАБУ подтвердили такую информацию.