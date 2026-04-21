ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику глави ОП Шурмі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі і його брату Олегу Шурмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та прес-службу САП.

Зазначається, що 21 квітня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України і його брату, власнику мережі українських та іноземних компаній.

Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За даними САП, особи підозрюються у заволодінні коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Схема у енергетиці

За даними слідства, у 2019-2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

У Василівському районі Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати виплати за "зеленим" тарифом, хоча фактично електроенергія до України не надходила.

Отримані кошти виводили через пов’язані компанії. Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 млн гривень.

Що відомо про Шурму

Ростислав Шурма - український державний діяч та топ-менеджер, який народився 17 вересня 1983 року у Львові. До початку кар’єри на державній службі Шурма працював у приватному секторі.

У травні 2021 року указом президента його призначили членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Ще у березні того ж року він обіймав посаду радника в Офісі президента України, а 23 листопада 2021 року був призначений заступником керівника ОП.

28 січня 2023 року Шурма увійшов до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України". 3 вересня 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ростислава Шурму з посади заступника глави Офісу президента.